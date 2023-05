L’estudi de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura per la recuperació del transport ferroviari al Berguedà calcula un ús de més de 7.000 usuaris al dia, amb un còmput anual de 2,5 milions de viatgers, i uns ingressos econòmics de 13,6 milions a l’any.

La FMSS ha realitzat un estudi al detall que avala la recuperació de les línies ferroviàries entre Manresa i Berga amb els ramals de Súria i Sallent tant a nivell mediambiental com econòmic i social. Així ho ha afirmat el president de l’entitat i enginyer industrial Pau Noy.

L’anàlisi del nou transport ferroviari, que compta amb el suport de moment conceptual del Consell Comarcal a falta d’un compromís pressupostari real encara, fixa que els combois, sota el format de tren tramvia per agafar velocitat als afores i poder circular als centres de les poblacions, tindrien una demanda diaria de 7.119 passatgers. En base a aquesta xifra, la FMSS fixa el número de viatgers anual en 2.598.478, una xifra considerada molt alta pels experts donades les mitjanes d’ús de les línies de Renfe actuals. Aquestes xifres se sustenten en una població resident usuària habitual de 4.202 passatgers al dia; un passatgers no residents de 200 persones al dia; uns viatgers entre els turistes que pernocten de 2.418 persones al dia i uns passatgers nous creats per la nova oferta de 300 persones diàries. L’anàlisi remarcat que aquestes estimacions estan calculades sobre la base de l’actual escenari de preus de l’energia i aventura que, amb un nou increment dels preus, la demanda del transport fins i tot es doblaria. L’estudi estima uns itineraris de 47,4 quilòmetres totals en la secció entre Berga i Manresa

Pel que fa als diners que podria generar el nou sistema de transport , la fundació ha apuntat que comportaria 13.694.434 euros a l’any establint un sistema tarifari de 0,26 euros per viatger i quilòmetre i un preu mitjà estimat de 5,3 euros el viatge. En aquest punt, l’anàlisi fixa un preu mig per als residents de dos euros i de sis per als visitants. L’enginyer responsable de l’estudi ha emfatitzat que es tracta de quantitats econòmiques que avalen una inversió inicial molt baixa tenint en compte el que costa construir carreteres i túnels perquè amb una partida de 502 milions d’euros es podria recuperar les dues línies. Això és així perquè en bona part la plataforma per on haurien de circular els combois ja existeix de les línies que van deixar de funcionar fa cinquanta anys.

Pel que fa als temps de viatge, l’anàlisi estableix uns trajectes de 52 minuts entre Berga i l’estació de Manresa Renfe, una hora i 34 miunts entre la capital berguedana i Terrassa, deu minuts més fins a Sabadell i dues hores i dos minuts fins a l’estació de la Sagrera de Barcelona, on està fixada la centralitat futura en termes de comunicació a l’àrea metropolitana. El quadrant de temps estipula temps menors entre Manresa i la resta de set estacions que tindria el recorregut: Gironella, Puig-reig, Navàs, Balsareny, Sallent, Santpedor i Manresa Alta. Entre Súria i Barcelona l’estudi estipula un trajecte d’una hora i 39 minuts.