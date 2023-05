Puig-reig viurà la Festa Major del 24 al 29 de maig. Com sempre, el programa d’activitats vol fer gaudir a petits i grans amb propostes diverses des de concerts, activitats lúdiques, espectacles infantils, esports i també actes culturals.

Una de les principals novetats d’enguany és que gairebé el 100% dels actes seran gratuïts. El regidor de Festes, Cristian Pérez, ha explicat que aquest 2023 s’ha assolit un dels objectius ja marcats fa quatre anys per complir amb una de les demandes dels veïns i veïnes de Puig-reig, i sobretot, del col·lectiu de joves. “Hauríem volgut aconseguir la total gratuïtat dels actes abans, però amb la pandèmia pel mig i les dificultats de recuperar l’activitat cultural no ens ho ha permès”, ha explicat. De totes maneres, enguany es podrà gaudir lliurement i sense pagar de totes les propostes, fins i tot al concert de divendres i al concert-ball amb La Principal de la Bisbal. Únicament serà de pagament l’espectacle musical Arrelats, una producció pròpia de l’Ajuntament de Puig-reig que ja va estrenar-se el 2021 i que per les seves grans dimensions i format enguany no ha pogut ser gratuïta.

Una altra de les novetats és que l’Envelat 2.0 passa a ser, encara més, el centre neuràlgic de la Festa Major. Pràcticament totes les propostes musicals i actuacions tindran lloc en aquest espai de la plaça Nova que en els darrers anys ha agafat protagonisme i concentra tota la programació. Enguany, fins i tot, el concert de divendres a la nit passarà a celebrar-se en aquest emplaçament i les úniques dues activitats que es mantindran al pavelló és l’espectacle Arrelats i el concert-ball amb La Principal de la Bisbal.

A banda de les havaneres, el sopar de brasa, el vermut-concert, exposicions, activitats a la biblioteca, la bikinada, el pregó amb un col·lectiu destacat del poble o les sardanes, enguany una de les novetats tindrà lloc al nou equipament de Puig-reig amb la primera edició de la Crono Pump Track amb l’objectiu de dinamitzar aquest espai i que esdevingui un punt d’activitat amb propostes organitzades al llarg de l’any. Serà dissabte 27 a les 5 de la tarda.

Pel que fa a la cultura popular, enguany tornaran a recórrer pels carrers del municipi els Diables del Clot de l’Infern. Serà divendres a la nit, primer amb la versió infantil de la colla i després amb el correfoc habitual. Per altra banda, també hi haurà l’actuació dels Castellers de Berga, acompanyats de la Colla Castellera Jove de Barcelona i amb l’organització d’un taller infantil per a nens i nenes de 5 a 13 anys.

El regidor de Festes, Cristian Pérez, ha volgut destacar la feina de totes les persones que integren la comissió de festes i ha volgut agrair a les entitats i col·lectius que col·laboren i s’impliquen a la Festa Major per aconseguir una programació “rica, variada i de qualitat” que espera que “sigui participada per tots i totes”.

La programació al complet es pot consultar a www.puig-reig.cat però com a grups destacats cal fer esment de les actuacions del grup d’havaneres Terra Endins, el grup format íntegrament per dones Les Que Faltaband, Trending Covers, Mogmambo, El senyor de les Pedres, Smoking Souls, Simmons DJ, Karnales Sound, Els Superherois, l’Escola Municipal de Música de Puig-reig, el Kiwi i La Principal de la Bisbal.

Arrelats, amb noves històries

Després de l'estrena el 2021, enguany torna a l’escenari de la Festa Major de Puig-reig el musical Arrelats, una producció encarregada per l’Ajuntament de Puig-reig i signada per Sergi Cuenca i Joaquim Puig, amb direcció escènica de Maria Casellas i interpretada per la Polifònica de Puig-reig, amb Joan Crosas com a narrador i una orquestra de músics creada per a l’ocasió.

Amb l’objectiu de donar continuïtat a l’espectacle que narra la identitat de Puig-reig a través de petites històries i personatges, s’ha incorporat un nou fil argumental amb nous protagonistes ambientat en la Segona República a Puig-reig. Tal i com ha explicat el regidor de Cultura, Jesús Subirats, es tracta d’un musical que no té ni principi ni final, ni un ordre establert i que aquesta flexibilitat permet que es pugui tornar a interpretar variant-ne els números que el conformen.

La proposta es podrà veure el proper diumenge 28 de maig a les 6 de la tarda al pavelló de Puig-reig. Les entrades es poden comprar de manera anticipada a www.puig-reig.cat o de manera presencial a Iglesias Fotògrafs de Puig-reig, a Llibreria Guinó de Gironella, a Musikal Berga, i al Chaplin de Navàs.