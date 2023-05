Francesc Ros, d'En Comú Podem a Berga: «La gent ha de ser l’eix principal de la vida a la ciutat»

Francesc Ros pertany al cercle de Podem del Berguedà des de fa vuit anys. Encapçala per primera vegada la coalició En Comú Podem per a les eleccions municipals de Berga. Ros va ser voluntari de la Creu Roja i va treballar vint-i-cinc anys com a tècnic de transport sanitari. Actualment, treballa en una empresa de camions a Castellbisbal,

Quins són els principals eixos del programa electoral de la coalició En Comú Podem?

Que la gent passi a ser el centre de la vida de Berga. Els objectius són arreglar els barris, millorar el transport públic, reactivar la indústria i el benestar de les persones en general.

Per què es presenta com alcaldable?

Des de Podem hem cregut que era el moment de fer un pas endavant i juntament amb els comuns hem fet una coalició per presentar candidatura. En una des les reunions, vam votar i vaig sortir com a cap de llista. Em ve molt de gust fer-ho.

Quines mancances té Berga?

Els carrers i els barris s’han de millorar. Hi ha parcs sense gronxadors, jardins abandonats, faroles sense llum i arbres que toquen a les façanes de les cases. El barri de Sant Eulàlia, per exemple, no té voreres.

Què en pensa del transport públic?

També s’ha de millorar i més per les persones amb mobilitat reduïda. Aquest col·lectiu ha de mirar amb trenta-sis hores d’antelació si un autobús té els mitjans per portar-los. Si no, han de recórrer al taxi o al cotxe particular.

I sobre l’estació d’autobusos a la Rasa dels Molins?

Pensem que ha de ser aquí. Portem anys arrossegant aquest tema. Si la posem en un altre lloc com defensen altres formacions polítiques, seria fer un pas enrere. El projecte està gairebé acabat, fer un canvi suposaria tornar a licitar, fer-ho públic,...

Què hi faríeu al barri vell?

Creiem que s’ha de fer un pla de rehabilitació integral, no pot ser que actuem a cops de pedaços com s’ha fet fins ara. També faríem un eix comercial al carrer Major i donar vida al mercat municipal.

Estan a favor de la recollida d’escombraries porta a porta?

Sí. Al principi ens van dir que la finalitat del porta a porta era reciclar i que l’impost d’escombraries es reduiria, però no para decréixer.

Com abordaran l’emergència climàtica?

Proposem que tots els edificis municipals tinguin plaques solars i la flota de vehicles municipals siguin híbrids. També proposem una cooperativa ciutadana d’energia per generar, consumir i emmagatzemar la nostra pròpia energia. No té ànim de lucre, però si d’energia. Aquesta idea ja funciona al Prat del Llobregat.

Hi ha pressupost per fer això?

Aquest any no perquè ja s’han aprovat i no els podrem remodelar, però si falten diners s’han d’anar a buscar on sigui.

Quina és la seva estratègia per què la gent jove no marxi de Berga?

Aconseguir que treballin i visquin a Berga. Per això volem potenciar un projecte d’Olvan que fa anys que s’hi treballa, però està aturat per traves administratives. A Olvan hi ha un polígon gran que és el que les empreses busquen ara. El polígon de la Valldan està molt bé, però s’ha quedat petit.

Com aconseguiran que la gent envelleixi dignament?

Les pensions són minses i la majoria de persones no arriben a final de mes. Volem que a les residències hi hagi places públiques i que es redueixi l’escletxa digital. Des de l’Ajuntament, si governem, hi posarem recursos.

Canviarien alguna cos de l’hospital Sant Bernabé?

Sí, que sigui realment un hospital i no un CAP gran. Els berguedans paguem impostos com qualsevol altre ciutadà i ens meraixem que ens atenguin amb els mitjans necessaris sense que et derivin a una altra comarca. A més, proposem que el voltant sigui d’hora limitada i no zona blava.

I al santuari de Queralt?

Com a símbol berguedà s’hauria de fer un projecte perquè sigui un punt d’interès turístic ben equipat amb serveis com lavabos, wifi, bar, etc. La gent ens coneix per la Patum, una festa de cultura popular que dura uns cinc dies, però hem de potenciar altres punts d’interès perquè la gent ens visiti la resta de l’any.

Com definirien el projecte del partit en poques paraules?

Per a nosaltres, la gent, els ciutadans de Berga, és l’eix principal. Volem obrir l’ajuntament a la ciutadania i demanar què necessiten? Volem potenciar una comunicació directa amb els ciutadans i que no tinguin cap mena de dificultat per resoldre un problema des de l’ajuntament.