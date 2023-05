El producte més dolç de la Patum tindrà gust de xocolata o de iogurt. El pastisset de la Patum, una iniciativa solidària que va néixer l’any passat, l’elabora el pastisser Lluc Crusellas, millor mestre xocolater del món.

Els pastissos es vendran als establiments de Pavebsa, una empresa que ha unit vincles amb la Fundació Horitzó per elaborar i vendre pastissets de Patum. Tots els beneficis aniran destinats a la fundació.

Eva Sánchez, directora de la Fundació Horitzó, ha agraït a Pabevsa el seu compromís amb l’entitat i la seva col·laboració amb la salut mental al Berguedà. També ha celebrat que aquest any la presentació hagi comptat amb el campió del món de xocolateria.

Després de l’èxit de l’any passat, amb la venda de 650 pastissos, enguany s’ha fet un pas més. Lluc Crusellas, creador del pastís 2023 de la Patum, ha volgut «unir la festa amb ingredients claus de la comarca». S’ha mostrat molts satisfet de ser partícip de la festa més important del Berguedà, la Patum, i alhora de «reivindicar el món de la pastisseria».

Els pastissos es posaran a la venda el dimecres de Corpus, el 7 de juny al forn Pavebsa de Berga i a la pastisseria la Lionesa, del carrer Major de Berga, que també és de la panificadora. A més, també se’n vendran als establiments de Bagà, Cercs, Borredà i Avià. Cada dolç tindrà un preu de 4,5 euros.

De xocolata i de iogurt

Es vendran dos tipus de pastissos. Un és de xocolata i a dins amaga la sorpresa de la barreja de la Patum. D’aquesta manera, Lluc Crusellas li ha volgut donar el toc patumaire. El pastís de xocolata està fet amb una base de pa de pessic de cacau amb un gelificat de barreja a l’interior amb mousse de xocolata negre i decorat amb xocolata blanca i colorant vermell. A sobre, hi ha el logo de la Patum.

I l’altre pastís, com a novetat d’enguany, s’ha elaborat amb el iogurt Delícies del Berguedà, empresa d’inserció que forma part de la Fundació Privada Horitzó del Berguedà. Lluc Crusellas ha volgut posar en valor les sinèrgies i col·laboracions amb entitats i productes del territori. Lluc Crusellas ha definit el pastís com unes postres lleugeres i amb frescor: «És un dolç que va bé per pair, sobretot si són dies de calor».

La previsió és fer una producció de 700 pastissos, tot i que si les vendes funcionen bé «se’n podran elaborar més», ha comentat Quim Novellas, gerent de Pabevsa.

Projecte que té corda per anys

Quim Novellas ha destacat que a part de la col·laboració amb Fundació Horitzó per destinar els beneficis dels pastissos a l’entitat, tenen entre mans altres projectes per posar en valor la tasca en salut mental que està fent des de l’entitat al Berguedà.