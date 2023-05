Cada estiu, a moltes comarques, hi ha dificultats per trobar socorristes i s'han de fer moltes gestions per no deixar cap piscina sense servei. Al Berguedà aquesta problemàtica és una constant any rere any i per això el Consell Comarcal ha buscat la manera de posar-hi remei i s'han format alumnes perquè obtinguin la titulació de socorrista aquàtic amb l'objectiu de cobrir l'alta demanda que hi ha al mercat.

D'altra banda, el Consell ha obert una borsa comarcal de socorristes i vigilants aquàtics per cobrir les demandes dels ajuntaments berguedans per a les piscines municipals aquest estiu. Títol de socorrista l'institut de Bagà Una aliança a quatre bandes entre l’institut l’Alt Berguedà de Bagà, el Consell Comarcal del Berguedà, l’Agència de Desenvolupament i la Cambra de Comerç ha fet possible que els alumnes de segon curs del cicle formatiu de grau mitjà 'Guia en el medi natural i temps de lleure', que es fa a Bagà, assoleixin de forma paral·lela a aquests estudis la titulació de socorristes aquàtics, amb el vistiplau de la Generalitat. Una vintena d’alumnes han fet el mòdul de pràctiques professionals no laborals en diferents piscines del Berguedà i del Bages. Han cursat 40 hores del mòdul de prevenció d’accidents en instal·lacions aquàtiques i 90 hores de rescat de persones accidentades en instal·lacions aquàtiques. Ara, ja podran exercir aquesta professió la temporada de bany d’enguany. Gemma Montanyà, directora de l’institut l’Alt Berguedà, ha explicat que el fet que l’alumnat del cicle formatiu de grau mitjà 'Guia en el medi natural i de temps de lleure' obtingui, juntament amb el seu títol de tècnic, el títol de Socorrisme Aquàtic, "dona un plus de qualitat i un tret característic als estudis oferts pel centre i amplia les possibilitats professionals del nostre alumnat". Ha assenyalat qeu "el finançament econòmic ha estat clau i seria necessari mantenir-lo per garantir la continuïtat del títol i del projecte". El cost de la formació és de 27.197 euros. Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, ha destacat el treball en xarxa: "Institucions com els ajuntaments pateixen la manca de socorristes per cobrir aquestes places a les seves instal·lacions durant la temporada d’estiu. Per això, hem buscat una manera de pal·liar aquesta mancança". Per la seva banda, Lluís Vall, president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha afirmat que "des del mateix territori hem pogut trobar la solució a un problema important. Hem aprofitat sinergies, tenim el capital humà, és a dir els estudiants, el centre de formació, l’institut i sobretot la capacitat tècnica i política per haver habilitat una complementarietat formativa per poder incorporar aquests joves al mercat de treball en l’àmbit aquàtic que a l’estiu a la comarca hi ha una alta demanda". Aquesta formació donarà oportunitat "als i les joves del Berguedà. Amb aquest treball conjunt es fa possible que aquest col·lectiu tingui més portes obertes al mercat laboral" ha exposat Abel Garcia, conseller comarcal de Joventut destacant l’aposta de l’ens comarcal per impulsar polítiques actives per aquest sector. Virginia Tenorio, directora de qualificació professional de la Cambra de Comerç de Barcelona ha dit que "és quan aconseguim donar resposta als interessos professionals dels joves i les necessitats de talent de les empreses i entitats del territori quan els programes cofinançats amb Fons Social Europeu, com el PICE, passen de ser programes formatius a assolir el seu veritable objectiu de millora de l’ocupació i inserció laboral". Borsa comarcal de socorristes El Consell Comarcal del Berguedà ha obert aquesta setmana una borsa de treball comarcal de socorristes i vigilants aquàtics per cobrir les demandes a les piscines, aquest estiu. Els ajuntaments podran usar aquesta borsa per cobrir les necessitats que tinguin. Estarà oberta fins al divendres 26 de maig. Es pot trobar més informació clicant aquí. Aquesta serà la quarta convocatòria (des del 2020) d’una borsa de socorristes i vigilants aquàtics per tal de cobrir les vacants de les piscines municipals de la comarca amb persones que disposin de les titulacions requerides.