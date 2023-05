Reflexionar sobre el paper de la dona i els lideratges femenins en el món dels negocis. Amb aquesta premissa, més d'una cinquantena de persones han participat a la primera edició de la Triangular d’empresàries i directives de l’ACEB Suma, la UEA Inquieta i Dones d’Empresa, del Berguedà, l'Anoia i el Garraf-Penedès. Es va fer dijous a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou.

Les tres entitats sectorials fa mesos que treballen de manera conjunta amb l’objectiu de sumar sinèrgies i unificar objectius per la defensa dels interessos de les dones dins del món empresarial. Des de l'ACEB Suma han valorat molt positivament la primera jornada i creuen que amb formats com aquests s’ha creat un nou espai de relació, d’intercanvi i de negoci entre empresàries i directives de tres comissions i territoris diferents, buscant la col·laboració constant entre negocis dirigits per dones d’arreu del territori català.

La sessió va arrencar amb una visita guiada a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou; a continuació, es va fer una sessió de treball i de reflexió; i es va cloure amb un dinar a les mateixes estances d’aquest espai patrimonial de principis del segle XX.

Les i els participants van rebre un petit obsequi de record: una xocolatina amb motius patumaires.

L’ACEB Suma ha volgut agrair a la participació i implicació de totes les comissions i persones participants, i també a l’Ajuntament de Gironella per la cessió dels espais.

Aquesta primera trobada ha estat organitzada per la comissió d’empresàries i directives de l’ACEB i la segona trobada, l’any que ve, es farà a I’Anoia impulsada per la comissió d’empresàries de l’Anoia.