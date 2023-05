La CUP i ERC de Berga han signat una sèrie de compromisos de cara a les eleccions municipals del 28 de maig, entre els que es troba el de no fer cap acord de govern amb candidatures, grups municipals, entitats o persones significades en la defensa de l'article 155 de la Constitució Espanyola. L'acord descarta així la possibilitat que algun d'aquests partits pacti, per exemple, amb el PSC.

Es tracta d'una proposta enviada per l'Assemblea Territorial de Berga de l'ANC a les candidatures de les eleccions municipals. De fet, tot i que l'Assemblea ha anunciat avui que el document ha estat signat per CUP, ERC i Junts, els últims han assegurat a Regió7 que van rebre el document però que no l'han signat en cap moment i que tenien pensat donar una resposta aquesta tarda. De fet, no descarten pactar amb el PSC si això suposa un canvi per Berga.

L'acord al que han arribat les dues candidatures també contempla altres compromisos. Un d'ells és el d'aplicar la sobirania fiscal i fer les declaracions a la Hisenda Catalana. També es comprometen a reconèixer la validesa del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i defensar-ne el resultat, que va ser favorable a la independència de Catalunya. En aquest sentit, també prometen donar suport i potenciar el Consell de la República liderat per Carles Puigdemont. Finalment, es comprometen a tornar a adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència durant tota la legislatura.