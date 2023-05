Berga ha viscut aquest dissabte una jornada d’enramada o elaboració de catifa de flors que la situa de ple en el calendari de Patum. La creació d’una catifa de flors, a l’església de Santa Eulàlia per esquivar la pluja, ha esdevingut una activitat de nova creació, se n’ha celebrat la segona edició, sentida al format que agrada a la comarca: arrelada a la tradició des de la nit dels temps i a la terra més que a cap altre factor, religiós o mític.

La tradició catalana de fer catifes de flors per Corpus es remunta als orígens de les cultures mediterrànies i la colonització romana. Es tracta d’una manifestació lligada en la seva creació i evolució a l’arribada de la primavera i la temporada de collites. Amb aquesta mirada cap a la història, les associacions de veïns del carrer Major, els Quatre Cantons, la plaça de Sant Ramon, de Sant Pere i el Capdamunt de la Vila i l’ajuda de la Federació de Catifaires de Catalunya, han confeccionat una catifa que visualitza amb pètals i arròs decolorat la figura dels gegants.

En nom de l’equip de treball, Marta Planas, ha explicat que «el treball s’ha fet en un gran ambient de treball; de fet és un gran exemple del que és un treball en equip». Planas s’ha mostrat confiada que aquesta nova tradició es consolidi en els pròxims anys ja com un acte més de la prèvia de la Patum. La gran catifa ha quedat exposada a l’interior de l’església de Santa Eulàlia i es podrà visitar tot el cap de setmana. En principi no està previst que hi passi el tabal per damunt tot desfigurant el dibuix, tal com passa en altres municipis del país amb figures festives.

Per a l’elaboració de l’estora floral s’han utilitzat unes 15.000 flors amb clavells, esteltícies i gerberes així com terra de diversos colors i textures i carbonat càlcic. Des de les set del matí fins passat el migdia d’aquest dissabte un equip de voluntaris ha creat un dibuix d’uns deu metres de llarg per quatre d’ample que reprodueix un dibuix de la dissenyadora local Angelina Vilella.

La catifa se suma a l’escenari patumaire que el tabal acabarà de configurar aquest diumenge a partir de les dues anunciant pels carrers la celebració de la festa després que el ple de l’Ascensió ho ratifiqui.