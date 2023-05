Veïns del barri de la Serra de Noet de Berga denuncien un cop més l’abocador en què s’ha convertit l’antiga discoteca Menfis, a l’entrada sud de Berga. Les bosses de deixalles, els cartrons, la brossa i la runa s’acumulen sovint en aquest espai, i "n’estem molt tips", ha assegurat a Regió7 una veïna.

Segons ha dit, es fan accions de recollida i neteja de tant en tant «però durant setmanes hem de conviure amb la brutícia que deixen per sistema a la zona del Menfis». Lamenta l’incivisme i denuncia la "inoperància" de les administracions: "Comuniquem l’estat d’aquest camí rural públic tant a l’Ajuntament de Berga com al Consell Comarcal i no hi ha manera que ningú actuï quan toca. Ara portem dies amb bosses que s’escampen quan fa vent i estem cansats de conviure amb aquesta imatge de deixadesa".

Fonts del Consell Comarcal del Berguedà han recordat que és un espai competència de l’Ajuntament de Berga, "és qui ha d'actuar i a qui se li traslladen les queixes que arriben".