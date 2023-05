El tabal ja marca el ritme de Berga amb el seu toc de Patum. Aquest diumenge al migdia, quan les campanes de Santa Eulàlia tocaven les dotze, el tabal ha sortit del portal de l’ajuntament per anunciar als berguedans que el ple municipal en sessió de Santa Eulàlia havia aprovat minuts abans la celebració de la festa del Corpus. Aquest any 2023 la celebració de la Patum, del dia sis a l’onze de juny, serà una de les edicions més inclusives que es recorda, amb la tornada un quart de segle després de la Patum de la Fundació la Llar a la plaça Sant Pere. Les persones amb discapacitat tornaran a tenir el seu espai al cor de la ciutat després d’anys de celebrar-la a l’escola en el marc dels 50 anys de l’entitat.

Quan el tabal va iniciar el recorregut pels barris històrics de Berga, la plaça Sant Pere ja era pràcticament plena de patumaires amb ganes de reprendre el ritus purificador dels berguedans, tal com el va descriure l’alcalde, Ivan Sànchez, en el decurs del ple. Just abans que toquessin les campanes, quan la plaça bullia de soroll, un grup de músics ha interpretat la peça de l’Àliga, fet que va motivar el silenci al recinte i els primers moviments acompassats de la gentada. Després, el tabal ha arrencat el recorregut pels carrers fent també una parada a la catifa de flors que un equip de voluntaris va elaborar dissabte a l’interior de l’església.

En el ple de l’Ascensió, celebrat en un ambient d’alegria i cridòria principalment des de les escales nobles de l’ajuntament, el consistori també ha donat a conèixer el guanyador del concurs de cartells i el disseny que lluirà la imatgeria de la festa. Es tracta de l’obra Moviment i màgia, d’Albert Sant, el qual rebrà 1.000 euros de premi. El seu cartell va rebre 271 vots en la tria populars de les propostes finalistes, la qual cosa suposa el 27,9% dels totals.

Pel que fa a la categoria infantil, la proposta titulada ‘Tots units fem Patum’ de Bruna Díaz de l’escola Santa Eulàlia ha estat la guanyadora amb 398 vots, la qual cosa suposa el 43,5 % dels vots emesos. Finalment, Max Ramírez ha estat l’autor del cartell premiat del 12è Concurs de dibuix de La Patum de la Fundació La Llar. L’alcalde va lluir en un moment del ple els tres cartells que simbolitzen tots els estrats socials partíceps en la festa.

Patumaires d’honor

En l’inici del ple de l’Ascensió, els representants dels partits també han aprovat el nomenament de les parelles d’administrador que s’encarregaran de representar els antics quatre barris de la ciutat:pel barri Feixines o Capdamunt de la Vila, Fonolls, Daniel Duran Sotomayor i Berta Medina Perarnau;pel de Sant Pere, Esclafidors Rebentats, Ramon Fígols Escarré i Cristina Soler Manubens;pel del Centre o Carrer Major, Esclafidors Embotits, Jordi Moya Casas i Judit Yuste Cabra;i pel Raval, Ravanisses, Jordi Parera Orriols i Elisabet Macià Espelt. Igualment, el ple va aprovar l’atorgament a diversos veïns del títol de patumaire i patumaire d’honor, el qual va recaure en Jordi Alsina, Guillem Canal Maria Cea, Domènec Cosp, Joan Farguell, Sergi Grané, Francesc Marco, Anna Emília Puig, Jordi Selgas, Cristian Tejerina, Abel Travé i Astrid Tulleuda.

Ja en el torn de parlaments, l’alcalde ha apuntat el desig que, si la Fundació la Llar ho vol, consolidi la seva celebració a la plaça de Sant Pere. Sànchez, que ha fet referència al major finançament de la festa i la trobada de gestors de patrimoni cultural immaterial de la península que acollirà la capital berguedana al desembre, ha remarcat que, al seu entendre, la Patum és un combinació de «tornada, rauxa, responsabilitat i amor». Sànchez s’ha explicat:«la tornada és recordar quan era nen o adolescent i els nervis dels dies previs de Patum. La rauxa s’assimila amb la purificació de les falles o les fogueres de Sant Joan, però nosaltres ho fem tot voltant a la plaça sota un mar d’espurnes durant un salt de plens o ens purifiquem amb les espurnes d’una maça o qualsevol guita. La responsabilitat suposa preservar, cuidar i transmetre la festa com van fer els nostres avis i pel que fa a l’amor... La Patum és el nostre primer amor, és aquell amor que retrobem any rere any a la plaça i els carrers de Berga».