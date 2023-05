L’Equip d’Atenció Primària (EAP) Baix Berguedà, gestionat per l’Institut Català de la Salut, ha donat una nova vida a antics negatoscopis que s’utilitzaven a les consultes dels CAP per a l’observació de radiografies, i que fa anys que estan en desús a conseqüència de la digitalització. Aquest mes de maig s’ha fet entrega de diversos aparells a les escoles i llars d’infants de Gironella, Puig-reig i Casserres, amb l’objectiu que els utilitzin com a taules de llum per fer-hi activitats amb els infants.

En concret, s’han donat una dotzena de negatoscopis repartits entre l’escola bressol L’Estel i l’escola Sant Martí de Puig-reig; la llar d’infants El Niu de Casserres; l’escola pública, l’escola FEDAC i l’escola Sant Marc-Bassacs de Gironella, i l’escola bressol Estel del mateix municipi. Els negatoscopis, que fins fa una dècada eren utilitzats a totes les consultes d’atenció primària per al diagnòstic per la imatge, ara tenen una segona vida convertits en taules de llum que permeten treballar diferents propostes educatives als centres escolars, com ara l’experimentació amb textures i materials de l’entorn, la llum, les ombres, etc. Paqui Garcia, adjunta a la Direcció de l’EAP, i les infermeres de Pediatria Sandra Català i Glòria Serradell, són les promotores de la proposta. Reflexionen que “una mostra més dels espectaculars canvis tecnològics que viu la nostra societat és com alguns dels aparells que teníem a la consulta, altament imprescindibles fa uns anys, han deixat de ser d'utilitat. Entre aquests, hi ha els negatoscopis”. Des de les escoles la donació s’ha rebut amb molta gratitud, ja que aquests aparells es podran utilitzar en l'aplicació de metodologies innovadores, com ara la realització d’activitats d'ambients i altres propostes d'aprenentatge. El Berguedà és el segon indret de la Catalunya Central on té lloc la donació d’aquests aparells a centres escolars. El CAP de Sant Joan de Vilatorrada va ser el primer CAP de Catalunya que va promoure el reaprofitament d'antics negatoscopis.Gràcies a aquesta iniciativa, l’Institut Català de la Salut ja ha donat a les escoles i llars d’infants d’arreu del territori més d’un centenar de negatoscopis. Compromís amb la protecció de la salut i el medi ambient L’Institut Català de la Salut és una empresa pública de salut i, com a tal, vol ser capdavanter en la protecció de la salut, el medi ambient i la sostenibilitat ambiental. Per això, l’ICS es compromet en la seva política ambiental a integrar la prevenció ambiental en l'activitat, a reduir la producció de residus i millorar la separació de les deixalles, i a aplicar mesures d'eficiència energètica, de foment de la participació de les parts interessades, i d’implantació de sistemes de gestió ambiental, entre d’altres.