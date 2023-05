L’Ajuntament d’Avià convoca per primera vegada un concurs de cartells per il·lustrar la celebració de la Festa Major 2023. El consistori ha obert un concurs públic amb la finalitat d’escollir un disseny que serveixi per anunciar la celebració d’enguany, que tindrà lloc a finals d’agost.

Les bases completes del 1r concurs de cartells de la Festa Major d’Avià es poden consultar clicant aquí. La regidora de Festes de l’Ajuntament d’Avià, Sara Subirana, ha detallat que "estem molt contents d’anunciar aquest primer concurs de cartells de la Festa Major, ja que creiem que és una bona manera d’incentivar la creativitat i de donar més valor a una celebració que els avianesos i avianeses esperem cada any amb moltes ganes". Espera que el concurs compti amb bona participació i que" els veïns i veïnes s'impliquin en la votació final per escollir aquell el que més representa a cadascú". El termini de presentació dels treballs s'acabarà el dia 5 de juliol i després s’obrirà un període on un jurat qualificat escollirà un mínim de tres i un màxim de cinc cartells finalistes. Els cartells finalistes s'exposaran del 7 al 14 de juliol a la sala d'exposicions de l'Ajuntament d’Avià i tothom qui ho desitgi podrà votar el cartell que més li agradi. L’anunci del cartell guanyador es farà el dia 17 de juliol. Per poder participar en el concurs, és condició indispensable que els dissenys siguin originals, inèdits i anònims. La temàtica del cartell és oberta, però ha de tenir relació amb la Festa Major d’Avià i el municipi. El premi per al cartell guanyador serà un àpat per a dues persones al restaurant La Teula d’Avià. Per a la creació del cartell s’admet qualsevol tècnica creativa, però el disseny final haurà de ser el resultat de la impressió de l’arxiu digital que l’acompanya, evitant així en els originals tècniques difícilment reproduïbles a impremta. El format del cartell haurà de ser vertical, mida DINA3 (29,7x42cm), sobre un suport de cartró ploma de 5 mm de gruix, aproximadament.