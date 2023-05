El servei de recollida d'escombraries a Berga patirà canvis durant els cinc dies de Patum, del dimecres 7 al diumenge 11 de juny. El porta a porta es deixarà de fer aquests dies al barri vell i a la zona d’influència de la festa.

En tot el sector afectat, en comptes de fer-se la recollida porta a porta s’habilitaran una vintena d’àrees amb un total de 112 contenidors de les diferents fraccions perquè els veïns i veïnes puguin llençar-hi la brossa els dies de la festa.

El Consell Comarcal del Berguedà, que gestiona el servei, instal·larà contenidors de diferents capacitats per ales fraccions d’envasos, de paper-cartró, de rebuig i d’orgànica.

Aquestes àrees amb contenidors per a residus estaran ubicades estratègicament per donar cobertura a l’àmbit comprès entre el passeig del Lledó i el carrer Cercs, la plaça de Sant Pere, tot el barri vell, el passeig de la Indústria i carrers adjacents.

La instal·lació de tots els contenidors es farà el dimarts 6 de juny durant tot el dia. Els treballs començaran al matí. La neteja i el buidatge dels contenidors d’aquestes àrees es durà a terme dues vegades al dia; una a partir de les 6 de la matinada i l'altra a partir de les 3 de la tarda.

Ubicació de les àrees de contenidors

Ronda Moreta (davant del local dels sindicats)

Ronda Moreta (al costat del mercat municipal)

Plaça Santa Magdalena

Plaça Sant Francesc

Passeig de la Indústria (amb C/Lluís Millet)

Passeig de la Indústria (amb Canal Industrial)

Passeig de la Indústria (amb Pere II)

Plaça Maragall

Carrer del Balç (darrere cinema Catalunya)

Carrer Balmes

Carrer Pompeu Fabra

Plaça Viladomat.

Passeig de la Indústria (plaça Viladomat)

Carrer Pinsania – Convent Sant Francesc

Baixada de l’Hospital – Carrer Cercs

Carrer Quim Serra – Carrer Guardiola de Berguedà

Plaça Cim d’Estela (zona concerts)

Recollida del rebuig

n altre dels canvis importants aquest Corpus a Berga, serà que la recollida de la fracció de la resta o rebuig a tota la ciutat s’avançarà i es farà el dilluns 5 de juny en comptes del dimecres 7 de juny, que és quan tocaria d’acord amb el calendari establert. S’avança per evitar que el dia d’inici de la Patum hi hagi incidències en el servei a causa de la gran afluència de gent fins a altes hores de la matinada als carrers per on es desenvoluparà el passacarrers.

Contenidors de suport

El Consell Comarcal del Berguedà també distribuirà contenidors extres a la zona del passeig de la Indústria adreçats als firaires que hi fan parada durant els dies de Corpus.

Ubicació de l'oficina d’atenció al públic

Aquest mes de juny, l’oficina d’atenció al públic de Berga estarà ubicada a l’oficina del telecentre al carrer de la Sardana, 24. Romandrà oberta, els dilluns i els divendres de les 10 del matí a la 1 del migdia, i els dimecres de les 4 a les 7 de la tarda.