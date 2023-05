El servei d’autobusos per anar i tornar de Patum té cada any molt bona demanda per part de joves que viuen a poblacions de la comarca i que no volen agafar el cotxe per anar a Berga al passacarrers de dimecres, a la Patum completa de dijous, als concerts de divendres o al passacarrers de dissabte.

Enguany, com a novetat, s'ha creat una pàgina web per facilitar als usuaris la compra dels bitllets. Fins l'any passat, per adquirir-los calia anar a l'ajuntament del poble i enguany el Consell Comarcal del Berguedà ha fet una aposta tecnològica. Ja està en funcionament el web busospatum.cat, a través del qual es poden comprar tiquets per al servei de busos de Patum, del dimecres 7 al dissabte 10 de juny. Cada dia costa 3 euros anada i tornada.

D’aquesta manera el funcionament serà molt més pràctic i àgil, ja que no caldrà comprar els tiquets de forma presencial tal com es feia fins ara. Es poden adquirir fins al diumenge 4 de juny.

Mobilitat segura

El servei de busos de Patum, que arriba a la seva setzena edició, és una alternativa de transport públic adreçat a les persones, especialment joves, que volen assistir a la Patum sense haver d’utilitzar els vehicles particulars. Té com a objectiu afavorir una mobilitat segura. Segons el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, és un del serveis més demandats per als pares, ja que els dona molta tranquil·litat: "Els busos de Patum són una garantia per a les famílies dels joves, ja que els fills van de festa amb transport segur".

17 municipis

El transport de Patum es prestarà enguany a 17 municipis de la comarca, un més que l'any passat. Són Puig-reig, Gironella, Casserres, Olvan, Bagà, la Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà, Vilada, Borredà, Gósol, Saldes, Vallcebre, Sant Julià de Cerdanyola, Cercs (també Sant Jordi i la Rodonella), Avià, l'Espunyola i Montmajor. S’organitza a través de l’Oficina Jove del Berguedà i el Servei Comarcal de Joventut del Consell, amb la col·laboració de les regidories de Joventut dels respectius ajuntaments. Uns i altres han mantingut reunions de coordinació per muntar la logística necessària. Els horaris de sortida de cada població es poden consultar al web. El cost del servei és d'uns 25.000 euros.

Més de mil usuaris

El conseller comarcal de Joventut i Mobilitat, Abel Garcia, ha remarcat que poder vendre els tiquets online "ens fa pensar que se’n vendran més perquè el sistema és més fàcil i pràctic i se’n poden vendre fins pocs dies abans de la festa". El 2022 se’n van vendre, 1.176 i la previsió d'enguany és superar aquesta xifra. Garcia ha remarcat “l’aposta que fa el Consell Comarcal del Berguedà d’acord amb els ajuntaments participants per afavorir una mobilitat segura i responsable en festes com la Patum”.

Venda de tiquets fins al 4 de juny

El preu dels tiquets no s'ha apujat respecte l'any passat i es manté en els 3 euros per persona i dia, anada i tornada. No es pot comprar el tiquet només d’anada o només de tornada. No es podran comprar presencialment, només mitjançant el web. El pagament es pot fer amb qualsevol tipus de targeta. Un cop efectuada la compra, no es faran reemborsaments. La venda de tiquets quedarà tancada diumenge 4 de juny a les 12 de la nit. Els usuaris rebran el seu tiquet per correu electrònic amb un codi QR.

La tornada als punts d’origen serà a les 5 de la matinada amb sortida des de la plaça Gernika de Berga, menys el divendres que serà a les 3 de la matinada per adequar l’horari a la finalització dels concerts. Com és habitual, hi haurà un servei de vigilància per assegurar una bona organització de la tornada.