El Consell Comarcal del Berguedà instal·larà un pantalà flotant a la Baells per continuar dinamitzant el pantà i potenciar les activitats. El projecte d’instal·lació consistirà en la col·locació del pantalà flotant a l’embassament amb la finalitat de poder-hi embarcar persones que vulguin pujar en barques de rem o vela per poder practicar aquests esports. Es farà quan el nivell de l'aigua del pantà augmenti lleugerament.

La plataforma i la passarel·la han arribat aquest dimecres al magatzem de l’ens comarcal a Cercs i l’han rebut el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, el conseller de Turisme Actiu, Abel Garcia, i l’alcalde de Cercs, Jesús Calderer.

El president del Consell, Josep Lara, s’ha mostrat satisfet amb el projecte i ha apuntat que “el nou pantalà per facilitar l’embarcació de persones a l’embassament és un pas més del Consell Comarcal en la dinamització de l’espai de la Baells, on ja s'hi han fet altres millores en els accessos, l’aparcament o la navegació”.

El conseller de Turisme Actiu, Abel Garcia, ha afirmat que “potenciar les activitats lúdiques a l’embassament de la Baells per atraure persones a la comarca ens ajuda a dinamitzar l’economia del Berguedà. Aquest nou pantalà flotant permetrà facilitar la pràctica d’esports com el rem o la vela i aquest serà un atractiu més per les persones que viuen a la comarca i per les que ens visiten”.

Al pantalà, s’hi podrà accedir des del terme municipal de Cercs i més concretament l’espai d’ubicació del pantalà serà a la zona de La Mata. A través del camí que deriva del costat est de la carretera C‐1411z.

Les estructures que componen el projecte són el pantalà i la passarel·la d’accés. Aquests dos elements estaran ancorats mitjançant trens de fondeig i morts al fons del pantà i piloedres a la part superior del pantà.

El pantalà tindrà unes dimensions 12,00 x 2,50 metres i 300mm de francbord. L’estructura és d’alumini de qualitat marina. El paviment es preveu tipus ecodeck i la flotació serà de polietilè.

Per accedir al pantalà des del terreny es preveu la instal·lació d’una passarel·la de 6,00 x 1×00 metres. Serà d’estructura d’alumini de qualitat marina amb paviment tipus ecodeck.

El pressupost de licitació del projecte és de 46.585 euros amb IVA.