La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha obligat l'Ajuntament de Gisclareny, liderat per Joan Tor (Acord Municipal), a retirar una estelada del parc natural del Cadí-Moixeró, segons ha avançat Crònica Global. El motiu és una denuncia presentada per l'entitat Impulso Ciudadano, que inicialment va ser desestimada en primera instància per la Junta Electoral de Berga.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona estima el recurso presentado por Impulso Ciudadano contra la Junta Electoral de Zona de Berga que desestimó nuestra petición y ordena retirar una estelada de un mirador enclavado en el Parque natural del Cadí-Moixadó de gestión pública. pic.twitter.com/Di31Fkka23 — Impulso Ciudadano (@Impulso_Ciudada) 23 de mayo de 2023 La retirada d'una bandera del parc natural suposa una resolució sense precedents, fet que segons Crónica Global, va generar un debat jurídic molt intens entre els vocals. L'estelada estava situada concretament al mirador de la Gorgollosa i, en primera instància, la Junta Electoral de Berga va considerar que el mirador no era un edifici, construcció o immoble de titularitat municipal o pública. Tot i això, la Junta Electoral Provincial ha assegurat que el mirador està situat a tocar del nucli, i que s'hi accedeix per una carretera i unes escales, fet que el converteix en una zona urbanitzada. Aquestes condicions, segons la junta, fan considerar que es tracta d'un espai municipal/públic i que, per tant, s'ha de sotmetre a la legislació electoral.