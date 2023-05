La Junta Electoral Provincial de Barcelona no accepta l'acord d'associar-se quatre agrupacions d'electors del Berguedà per presentar la sol·licitud fora de termini. Berga Grup Independent (BeGI), Som Avià, Bagà Endavant i Independents per Bagà van tramitar una entesa per tenir més força al Consell Comarcal del Berguedà, ja que sumant els vots de cadascun "és més probable que puguis obtenir algun conseller comarcal més que no pas anant per lliure", han explicat a Regió7 Judit Vinyes, alcaldable de BeGI, i Patrocini Canal, de Som Avià.

Les quatre agrupacions d'electors van entendre que la data màxima per presentar la formalització l'acord era el dilluns 22 de maig, dia que ho van presentar. Però no els la van acceptar perquè havia de ser abans del 22. Sent un dilluns, i amb el cap de setmana pel mig, les parts afectades consideren que no quedava prou clar i per això aquest dimecres al matí han presentat un recurs.

Pendents de la resolució del recurs, Judit Vinyes ha admès que "ens feia il·lusió a quatre agrupacions d'electors sense implicació a cap partit anar juntes per tenir més força". Si el recurs no prospera, cada agrupació comptabilitzarà per separat a l'hora d'obtenir representació al Consell Comarcal. Les dècimes que els faltin a uns i els sobrin a uns altres no podran sumar per tenir un altre conseller comarcal. Això, de rebot, beneficiarà els partits polítics.

En l'entesa d'aquestes quatre agrupacions d'electors del Berguedà en quedaven al marge d'altres. La més destacada, la candidatura Més x Gironella que encapçala l'alcalde, David Font, que va decidir anar per lliure. "Amb el vots que obtindrà, Més x Gironella ja s'assegura l'entrada al Consell Comarcal", ha dit Patrocini Canal. I Judit Vinyes ha afegit que "ell, a l'estar vinculat a un partit (PDeCAT), va preferir no formar part de l'acord de les agrupacions". D'aquesta manera, hi ha més llibertat de pactes amb uns o altres.