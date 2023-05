Puig-Reig celebra aquest cap de setmana la seva Festa Major amb un complet programa d'activitats on destacaran les propostes més tradicionals amb algunes novetats importants. El plat fort serà la representació d'Arrelats, un musical que celebra la història del poble a través de les vivències dels avantpassats que van construir el seu futur.

Enguany, la Festa Major de la localitat del Berguedà centrarà la majoria de la seva activitat en l’Envelat 2.0, que passarà a ser el centre neuràlgic de tot l’esdeveniment. De fet, les actuacions musicals es duran a terme en aquest espai, ubicat a la Plaça Nova. Només Arrelats i el concert-ball amb La Principal de la Bisbal es mantenen al pavelló municipal.

Amb aquestes premisses, la comissió de festes, l’ajuntament i les diferents entitats del poble han creat un programa on mantindran la majoria d’actes tradicionals, com les havaneres, el sopar de brasa, el vermut-concert i el pregó, a càrrec de l’Associació de gent gran de Puig-Reig. Com a principal novetat, a part del trasllat de les activitats a l’Envelat 2.0, destaca la primera edició de la Crono Pump Track, oberta a tothom per realitzar-la amb la seva bici o patinet el dissabte a les 17 hores de la tarda. No faltaran els Diables del Clot de l’Infern, que se citen divendres a la nit primer amb una versió infantil i després amb el correfoc.

Arrelats, celebrant la història de Puig-Reig

La Festa Major de Puig-Reig tornarà a comptar enguany amb un dels espectacles més emotius que s’han creat a la localitat, Arrelats, un musical escrit per Quim Puig i amb la música a càrrec de Sergi Cuenca, que també la dirigeix, que explica la història dels avantpassats que visqueren al poble i van construir el passat del poble.

Després de no representar-se a la Festa Major de l’any passat, el pavelló municipal de la localitat del Berguedà acull el diumenge a les 18.30 de la tarda per transportar als assistents al passat en una emotiva obra on la música, interpretada per la Polifònica, té tot el protagonisme. El 2021, quan es va estrenar per primer cop a Puig-Reig, més de 1.200 persones van anar a veure-la i van quedar sorpresos per l’emotivitat de la proposta.

Arrelats a Puig-Reig explica la història del poble a través dels seus habitants i les seves vivències i recorda com era la vida a pagès, l’auge de les fàbriques o la Festa Major de 1968. Tanmateix, l’obra recorda històries pròpies del poble com la festa de La Corrida o els Templers. Enguany, s’estrena a més un nou tema que explicarà la il·lusió que va suposar pels puig-regencs la proclamació de la II República.

Arrelats apunta directament a l’emotivitat i als sentiments dels habitants de Puig-Reig, que es poden veure reflectits en cadascuna de les històries. En total, 40 cantants i 15 músics pujaran de nou a l’escenari per explicar aquest relat, narrat per Joan Crosas.

Les entrades estan disponibles per a la seva compra de forma anticipada per un preu de 20 euros, 10 euros en el cas dels joves de sis a 12 anys. El mateix diumenge es podran també comprar a taquilla per 25 euros.