"Cal un lideratge fort per desencallar projectes"

Ramon Caballé és el candidat més jove dels set que es presenten a l’alcaldia de Berga. Té 27 anys i és el cap de llista de Junts per Berga. A les eleccions del 2019 ja va formar part de la llista que va encapçalar Jordi Sabata, qui va deixar la política el 2020 per motius personals. Caballé va entrar com a regidor a l’oposició el setembre passat, i poques setmanes després va acceptar el repte de ser el cap de llista.

‘Fem-ho per Berga’ és el seu eslògan de campanya. Què s’ha de fer per Berga?

Hem de fer moltes coses, i la primera és deixar de fer passos enrere per fer un gran pas endavant. I això passa per tenir a l’Ajuntament de Berga un govern eficient i eficaç per aconseguir recursos, per gestionar correctament el pressupost i per tirar endavant projectes de ciutat.

Per a Junts, quins són aquests projectes clau?

Cal definir la Berga dels propers 20 anys ,i la línia ens l’ha de marcar un nou pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). Proposen un nou pla urbanístic.

Què ha de contemplar?

Ha de definir els espais, les infraestructures, els usos, com dissenyem el municipi amb criteris de sostenibilitat, i com cataloguem i què hi fem en tot el patrimoni que tenim. El POUM del 2005 ha quedat obsolet i, per exemple, tenim encallada la urbanització dels Pedregals, el pàrquing de l’hospital, o la instal·lació de la funerària i crematori i a l’antiga discoteca Menfis. Hi ha molts projectes que no avancen i en part és perquè el POUM actual no respon a totes les necessitats, perquè no són les mateixes ara que l’any 2005. A part del POUM, Junts ha fet campanya apostant, entre d’altres, per la formació.

Què plantegen?

Apostem per la formació a Sant Francesc. L’antic convent ha de ser un espai cultural i de formació postobligatòria, amb cicles formatius i universitaris, o fins i tot màsters o algun doctorat. És una opció en què segurament tots hi estaríem d’acord, però cal que qui hi hagi al govern prengui la iniciativa. La CUP no ha fet valer la posició al Patronat de la Universitat de Vic, ja que tot i tenir-hi una cadira només s’hi ha anat dues vegades, perquè s’ha delegat al regidor de la CUP de Vic. Des de Junts pensem que cal defensar els interessos per aconseguir formació a Berga.

Amb formació a Sant Francesc es donaria més vida al barri vell. Què cal fer per revitalitzar aquesta zona de Berga? Hi ha molta feina per fer. Cal urbanitzar la plaça de les Cols, una promesa electoral que no s’ha complert, i a l’entorn d’això, fer que els Castellers de Berga puguin desenvolupar la seva activitat amb plenes garanties jurídiques a l’antic cinema, i repensar el mercat municipal amb l’espai de coworking. D’altra banda, enderrocar l’edifici de Finques Ciutat, una altra promesa de la CUP incomplerta. I també, repensar entre tots la part nord del barri vell. En aquest sector, després de l’enderroc de les cases del carrer Harmonia i els treballs d’urbanització que es fan - que són una bona acció-, cal anar més enllà i definir tot el barri: altres enderrocs, adquisicions d’edificis, enjardinament d’espais...

I no oblidem la idea de fer la Casa de la Patum a l’edifici de l’Ateneu (a tocar de la plaça de Sant Pere).

Exacte. Cal definir bé la Casa de la Patum amb un projecte sòlid i buscar els recursos per executarlo, ja que hem quedat fora dels ajuts Next Generation. Una oportunitat perduda, igual que es va deixar perdre una subvenció per a la residència. En aquest sentit, pensem que cal posar més èmfasi en treballar per a les persones i per a la gent gran.

Per als veïns de Berga, l’estació d’autobusos és una llarga reivindicació. Es projecta al sud de la Rasa dels Molins i ha generat oposició veïnal. Com ho veu?

Nosaltres defensem l’estació en aquesta ubicació només si es fa un accés directe a la carretera C-16, l’eix del Llobregat. Un accés que, a més a més, és vital perquè Berga creixi entre la zona dels Quaranta Pilans i l’institut. Seria un canvi d’imatge al sud de la Rasa dels Molins i quedaria pendent la part nord, on també cal actuar.

Són reptes que es marquen per Berga, com també donar vida a Queralt, oi?

Sí. Aplaudeixo que hi hagi una partida als pressupostos per fer-hi arribar l’aigua. És un primer pas per després licitar el servei de restauració i fer avançar Queralt com a actiu turístic, i també esportiu.

A la recta final de la campanya. Com la valora?

Crec que hi ha ganes de canvi perquè hi ha desencís a Berga. Els grans temes de ciutat no avancen i això la gent ho veu. Cal un lideratge clar i fort per desencallar projectes, i un lideratge fort no representa una gran majoria al plenari sinó teixir acords. Junts som l’opció dels que pensen que cal un canvi i un cop de timó a la ciutat en lideratge, i tenim moltes ganes de treballar