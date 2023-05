La Patum d'aquest (del 7 a l'11 de juny) tindrà el pressupost més alt de la història, 455.000 euros, i això li permet guanyar múscul i organitzar més activitats paral·leles. Una de les novetats destacades d'aquest any és que el dia abans de l'arrencada oficial de la festa declarada Patrimoni de la Humanitat, el 6 de juny, la plaça de Sant Pere viurà una Patum inclusiva amb els alumnes de l'escola d'educació especial Llar Santa Maria de Queralt amb motiu del seu cinquantè aniversari.

La Patum de la Llar a la plaça de Sant Pere

Una de les novetats destacades d'aquest any serà que la Patum inclusiva de la Fundació la Llar, que enguany celebra cinquanta anys, tindrà lloc el dimarts 6 de juny a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça de Sant Pere. Serà el segon cop a la història que la Fundació la Llar celebri la seva Patum a la plaça de Sant Pere -ho van fer també pel 25è aniversari-, ja que habitualment la fan al pati del centre. L'escola d'educació especial Santa Maria de Queralt atén una quarantena d'alumnes d'edats compreses entre els 3 i els 20 anys amb diversitat funcional, intel·lectual i sensorial, així com persones amb diversos trastorns.

L'alcalde de Berga i regidor de Patum, Ivan Sànchez, ha dit que és una celebració que els fa "especial il·lusió" perquè considera que és una de les Patums "més sentides" i que "ens ha donat un exemple a tots". De fet, Sànchez ha dit que li agradaria que "es quedessin" a la plaça, però ha deixat clar que aquesta és una decisió que han de prendre ells mateixos. També ha exposat que "és important que entre tots els fem sentir a gust i còmodes" i ha demanat a la ciutadania que "no interfereixi" en la seva festa. "Ells són els protagonistes. Qui vulgui anar a veure la Patum de la Llar que hi vagi, però aquells que han de saltar i gaudir de la festa han de ser els seus protagonistes, que són ells", ha aclarit.

Sànchez ha explicat que la Patum fa anys que treballa per ser cada cop més inclusiva "malgrat les dificultats que té la festa en si". "És una festa molt activa, de contacte amb la gent, i evidentment és molt difícil que la plaça sigui 100% inclusiva", ha relatat. Tot i això, ha explicat que cada any es fan més accions en aquesta línia com ara l'empostissat que s'instal·la a la plaça o els programes que es fan amb el sistema de braile i els destinats a persones amb dificultats visuals.

25% més de pressupost per a la Patum

La Patum d'enguany tindrà un 25% més de pressupost que l'any passat. Això es deu al fet que la subvenció que atorga la Generalitat des de l'any 2022 de 100.000 euros anuals, en aquesta edició serà de 125.000 euros. Aquests diners se sumaran a l'aportació de fons propis que fa l'Ajuntament de Berga de 330.000 euros. D'aquesta manera, la suma total és de 455.000 euros.

Ivan Sànchez ha valorat positivament que aquest sigui el pressupost més alt de la història i considera que aquesta xifra els permet "estar tranquils". De fet, fins l'any 2021 les aportacions de la Generalitat a la Patum eren molt més petites i el consistori sempre s'havia queixat de l'infrafinançament que tenia la festa. "A dia d'avui podem estar tranquils", ha celebrat Sànchez, que diu que aquests diners permeten "cobrir de sobres" la festa de la Patum i també tots els actes paral·lels que s'organitzen, com ara els concerts.

D'altra banda, el consistori també està mirant quin és l'impacte econòmic real de la festa. La tècnica de festes, Marta Planas, ha dit que la inversió de 455.000 euros que fan les institucions, "fàcilment es pot duplicar o triplicar".

Es manté el dispositiu de seguretat reforçat

El dispositiu de seguretat serà el mateix que l'any passat, quan ja es va veure reforçat per la Patum "de represa", és a dir, la Patum postcovid. "Es va valorar molt positivament el dispositiu de seguretat de l'any passat i hem decidit mantenir-lo", ha explicat l'alcalde. En total, es desplegaran durant els cinc dies forts de la festa 18 agents de la Policia Local, 361 agents dels Mossos i uns 200 de seguretat privada. També hi haurà efectius de la Guàrdia Civil i també personal del SEM, Creu Roja i Bombers. A més, es manté també el dispositiu de Mossos amb drons per controlar tot el perímetre de la Patum. Pel que fa a l'hospital de campanya, es manté la ubicació de la Plaça Viladomat.

297 quilos de material pirotècnic

En total per la Patum de 2023 es faran servir 297 quilos de material pirotècnic, una xifra similar a les edicions passades. El dia que es necessita més pólvora és per la Patum Completa de dijous, quan es fan servir 131 quilos. Segons dades de l'Ajuntament, el pressupost per comprar aquest material és d'uns 45.000 euros.

Sànchez també ha avançat que estan treballant per adaptar un local del centre de la ciutat perquè es pugui convertir en un magatzem temporal per guardar la pirotècnica de Patum. L'alcalde ha explicat que el material s'emmagatzema al local del Polvorí -un lloc adaptat per aquesta funció-, però que hores abans de cada acte amb foc s'han de traslladar fins al centre de la ciutat. Fins fa dos anys, aquest material es guardava temporalment als baixos de l'Ajuntament, però l'any passat ja es va posar un contenidor mòbil perquè "la normativa és cada cop més estricta". Per evitar guardar el material en aquest contenidor, Sànchez ha explicat que volen adaptar un magatzem del centre de la ciutat que pugui fer aquesta funció.

Samarreta oficial pastís elaborat per Lluc Crusellas

Altres novetats que es podran veure en aquesta edició de la Patum són la samarreta oficial de la festa. L'alcalde ha explicat que feia temps que tenien ganes d'"harmonitzar" tot el marxandatge relacionat amb la Patum i "un dels primers passos" era fer una samarreta. "Volíem fer una samarreta en què tothom s'hi pogués sentir identificat i el barret de Patum és una de les peces més transversals", ha explicat. Amb el lema: 'La Patum de tothom'. "La Patum, primer de tot, és de Berga, però evidentment és de qualsevol persona que la vulgui viure i gaudir", ha especificat el batlle.

Per segon any es farà el pastís solidari de la Patum, que aquest any l'ha elaborat el campió del món de xocolateria, el vigatà Lluc Crusellas. Els beneficis que se n'obtinguin seran per a la Fundació Privada Horitzó del Berguedà. La iniciativa és resultats d'una col·laboració entre Pabevsa i la Fundació Horitzó.