Anna Gabriel reivindica la força de la CUP per combatre el feixisme

L'exdiputada Anna Gabriel ha reivindicat la CUP com la força capaç de fer front "a l'amenaça del feixisme i les desigualtats socials" durant l'acte de tancament de campanya del partit a Berga, que també ha comptat amb la presència de l'exdiputat de la CUP David Fernández. La sallentina, que aquests dies s'ha deixat veure en alguns actes de campanya d'ençà del seu retorn el juliol de l'any passat, ha fet una crida a revalidar alcaldies com la de Berga i entrar amb força en ajuntaments clau com el de Barcelona o el de Lleida.

La CUP ha exhibit força en un acte de tancament de campanya de les eleccions municipals del 28-M celebrat en un dels principals municipis on governen des de fa vuit anys. La vetllada, que ha aplegat més d'un centenar de participants, ha adquirit un to reivindicatiu de la mà de Gabriel i Fernández, que s'han tornat a retrobar en un escenari després de la marxa forçada de la sallentina. Els dos cupaires han defensat els valors clau del seu partit, com l'independentisme, la lluita contra el feixisme i la defensa dels drets socials.

En el seu parlament, Gabriel ha recordat els inicis d'una formació que es va forjar des de l'assemblearisme i que ha "sabut mantenir la seva essència, sumant cada vegada més suports als municipis fins a arribar a les 163 candidatures actuals". La cupaire ha posat en relleu la importància de fer possible, des de les institucions, "una vida digne, uns espais de sobirania locals i un combat contra les injustícies socials", i ha destacat que, en aquesta pròxima cita electoral, s'hi juga que "es validin els espais de resistència als municipis i que l'estat espanyol i les instàncies europees contin vots independentistes, per demostrar que la nostra força continua viva".

En la mateixa línia, Fernández ha remarcat que "vivim en una societat cada vegada més desigual". En aquest sentit, ha assegurat que la CUP és la garantia perquè hi hagi als municipis "centres educatius sense segregació escolar, servei d'atenció domèstica, biblioteques i cultura". Alhora, ha advertit que "és l'eina de lluita més clara contra qualsevol forma de feixisme". De fet, ha assenyalat que Catalunya no és aliena a l'avançament de l'extrema dreta arreu d'Europa. "Amb l'entrada de Plataforma per Catalunya a les institucions el 2011 ja vam tenir un primer ensurt", ha recordat l'exdiputat, que també ha afegit que actualment la CUP "no és on volem, però tampoc on volen ells", fent referència als partits d'extrema dreta.

Per la seva part, l'alcalde i candidat a la reelecció de la CUP a Berga, Ivan Sànchez, ha reivindicat el projecte de la CUP "com el més responsable i transformador". L'alcaldable ha posat com a exemple que, durant els darrers vuit anys amb la CUP al govern, "s'ha aconseguit revertir la situació de degradació al barri antic, desencallar al projecte de l'estació d'autobusos, revitalitzar el patrimoni cultural de la ciutat o eixugar el deute de l'Ajuntament de Berga", entre altres. Així, ha demanat el seu suport als berguedans per continuar treballant per a la ciutat, "perquè l'única opció per continuar avançant som nosaltres".

La CUP governa a Berga d'ençà que l'activista Montse Venturós va guanyar les eleccions de 2015, doblant els seus anteriors resultats i passant per davant de l'antiga CiU i el PSC. El 2019 la CUP es va quedar a un pas de la majoria absoluta i actualment governa en coalició amb ERC.