El Berguedà reivindica la ruta de les colònies en una passejada

Reivindicar el manteniment i la promoció de la xarxa de camins que connecten les antigues fàbriques tèxtils del Berguedà. Amb aquest objectiu, l'Associació d'Amics de les Colònies Industrials de l'Alt Llobregat va celebrar ahir a la tarda una passejada guiada per un dels trams d'aquest itinerari d'uns 30 quilòmetres que comunica, seguint el curs del riu Llobregat, les colònies tèxtils que es poden trobar entre Cal Rosal i Balsareny. La sortida va atreure una cinquantena de persones disposades a conèixer el paisatge que vertebra el passat industrial de la comarca.

La ruta de les colònies del Llobregat (PR 144C) va ser un projecte iniciat pel Consorci del Parc Fluvial del Llobregat amb l'objectiu que caminants i ciclistes puguin fer aquest recorregut de forma còmoda, gaudint de la vegetació de ribera del riu Llobregat i dels racons amagats del paisatge fluvial que es poden trobar entre colònia i colònia, amb vistes privilegiades en diferents punts de la comarca. La iniciativa va permetre impulsar un conjunt d'actuacions concretes en alguns punts de la ruta per tal de reforçar la seguretat i potenciar els atractius de l'itinerari.

No obstant això, un dels portaveus de l'Associació d'Amics de les Colònies Industrials de l'Alt Llobregat, Ramon Viladomat, explicava durant la passejada que d'ençà de la desaparició del Consorci del Parc Fluvial del Llobregat "pràcticament no s'hi ha intervingut". Ho exemplificava amb el fet que bona part dels elements de senyalització han desaparegut, així com amb l'aparició de punts crítics motivats per la manca de manteniment dels camins, "agreujats pels temporals com el Glòria, que van malmetre algunes infraestructures". En aquest sentit, demanava a l'actual ens responsable de la ruta de les colònies, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, "que se'n cuidi per garantir-ne el manteniment i la divulgació".

De fet, la jornada va servir per realçar els atractius d'una ruta que permet descobrir els vestigis del passat fabril de la comarca. En concret, els participants es van passejar entre les colònies del Guixaró, Viladomiu Vell i Viladomiu Nou, en un recorregut circular que els va permetre contemplar la quietud que ara regeix en aquests espais on temps enrere havia predominat el so dels telers. Els organitzadors de la caminada es van encarregar d'oferir pinzellades històriques sobre les antigues colònies, però també sobre uns camins que utilitzaven els treballadors per arribar a les fàbriques.

"La ruta et permet descobrir el patrimoni tèxtil des d'una altra perspectiva", destacava la veïna de Puig-reig Sílvia Freixa, que afegia que ja coneixia l'existència d'aquests senders que transcorren entre les colònies. "Molta gent del Berguedà, però, desconeix la possibilitat de dur a terme aquest itinerari que et porta de colònia en colònia", lamentava. Per aquest motiu, considerava que des de l'administració "s'hauria de fer un esforç per tenir més cura d'aquesta xarxa de camins i difondre'ls entre el públic".

Precisament, el principal objectiu que es marquen des de l'Associació d'Amics de les Colònies Industrials de l'Alt Llobregat és fer més pressió a les institucions comarcals per tal que inverteixin els recursos necessaris per fer més accessibles aquests camins "perquè en pugui gaudir tothom".