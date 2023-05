L'endemà de les eleccions, els partits de Berga comencen a estudiar possibles escenaris de govern. Cinc partits s'han repartit els 17 regidors, i la CUP, amb 6, és el que n'ha obtingut més. Per tant, el mapa polític a l'Ajuntament de Berga queda fragmentat. Els cupaires no tenen majoria absoluta (fan falta 9 regidors), i tampoc l'assolirien si volguéssim repetir el pacte que han tingut amb ERC des de finals del 2020 (els republicans tenen 2 regidors). Caldria anar més enllà.

Junts, amb 4 regidors, podria aconseguir majoria de govern amb un pacte tripartit. El PSC a Berga té 3 regidors. Berga Grup Independent (BeGI) en té 2. I ERC també 2.

S'obren diverses possibilitats, sense oblidar l'acord que van signar en campanya tant la CUP com ERC: no pactar amb partits implicats en l'aplicació de l'article 155, en aquest cas el PSC. Aquesta línia vermella descarta, d'entrada, algun dels possibles pactes tripartit, però tot i això hi ha fitxes per moure i més d'un pacte de govern que els partits ja han posat sobre la taula. Aquest dilluns ja han s'han obert converses per estudiar possibles coalicions. S'han fet només els primers contactes, les primeres trucades i els primers missatges per començar a allargar la mà.

Abel Garcia, actual regidor l'oposició per al PSC, ha guanyat força i es veu valent per fer un govern tripartit amb Junts i i BeGI; "ho veig viable i ja he començat a moure fils", reconeix Garcia. La seva oferta és clara: pactar i deixar a l'oposició la CUP i ERC. Ara caldrà asseure's i parlar-ne.

Judit Vinyes, cap de llista de BeGI està disposada a escoltar l'oferta. Tant la del PSC com les d'altres partits: "No tanquem la porta a ningú, estem disposats a escoltar tothom i veure quines són les seves intencions. Nosaltres tenim molt clares les nostres prioritats i condicions, i si no hi ha un canvi per Berga no ens entendrem". Ha volgut deixar clar que BeGI no pactarà a qualsevol preu: "Podem optar per no pactar amb ningú i quedar-nos a l'oposició, i créixer des de l'oposició sent crítics quan calgui i constructius quan faci falta, aportant solucions i no només posant traves".

De moment, els partits parlen més de possibles aliances que no pas de propostes concretes. Hi ha marge. I per a l'actual alcalde i cap del CUP, Ivan Sànchez, aquest dilluns és "un dia per pair els resultats. Ja hi haurà temps de parlar amb uns i altres". Defensa que ell i el seu equip haurien de governar, pel fet de ser "la llista més votada".

També el cap de llista de Junts, Ramon Caballé, continua sent partidari -tal com va dir en campanya- que governi la llista més votada. Ambtot "analitzarem bé els resultats", ha dit. Assegura que, de moment, no hi ha hagut converses amb polítics locals d'altres partits més enllà de missatges, però està a l'espera de moviments: "La CUP ha de sortir a pactar d'inici, ha de prendre la iniciativa de govern".

I ERC, la cinquena força a l'Ajuntament de Berga, s’ha obert a negociar amb qui accepti les bases del seu programa. Per a Moisès Masanas, «les forces que tenen més opcions de govern són les que han de moure fitxa, i després nosaltres ho valorarem».