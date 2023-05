Canvi d’alcaldia a Puig-Reig. Junts supera ERC per només un regidor i acabarà amb 8 anys de govern dels republicans al capdavant del municipi bagenc.

La nova alcaldessa serà Eva Serra, que s’estrenava com a líder de la seva formació. «Jo pensava que seria molt ajustat i que tant podia decantar-se per una banda o per l’altra. Però estem contents pel resultat». Serra ha destacat que la població de Puig-Reig «volia un canvi».

Per altra banda, Elisabet Teixidor va lamentar el resultat i ho va relacionar també amb el desgast que han pogut suposar els dos últims mandats.