El PSC de Berga supera els 1.000 vots i s’enfila fins als tres regidors (fins ara en tenia un al consitori), dos més que els que van aconseguir fa quatre anys. Amb Abel Garcia al capdavant, tambe seran regidors Ariadna Herrada i Marc Ortega.

Garcia va deixar clar ahir que continua defensant «el canvi en positiu» i això entén que passa per apartar la CUP i ERC del govern. Va assegurar que negociarà amb Junts i BeGI per fer tripartit de govern: «Per suposat. Ho veig claríssim». Garcia també va retreure a la CUP que l’hagi vetat d’entrada a l’hora de pensar en possibles pactes.

El final de la jornada electoral es va viure amb alegria a la seu del PSC. Un cop es van conèixer els resultats es van poder veure moltes felicitacions de tothom per la feina feta. «Mai en tinc prou i no acabo d’estar content del tot perquè veig que hi ha recorregut per seguir treballant pel canvi en positiu a Berga», va dir Garcia.

Sobre el futur govern de Berga que s’haurà de definir en les properes setmanes el socialista va reconèixer que «està tot molt obert», però va apostar per fer un tripartit per desbancar la CUP. «La CUP ha perdut uns 1.500 vots però el que no pot perdre la ciutat és temps», va comentar i va afegir que aquesta serà una setmana de trucades . En aquest sentit va apuntar que el PSC és un partit que té gent «amb il·lusió i amb ganes que Berga se situï al mapa».

El tripartit proposat per Garcia i format per PSC, Junts i BeGI comptaria amb 9 regidors i, per tant, obtindria la majoria (hi ha 17 regidors a l'Ajuntament de Berga).