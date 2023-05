Els Castellers de Berga reforcen la Diada dels Quatre Fuets amb més activitat i amb una jornada castellera d'altura. Aquest diumenge, 4 de juny, acompanyaran a la colla berguedana tres colles més, que són els Moixiganguers d'Igualada, els Castellers de la Vila de Gràcia i els Castellers de Vilafranca, que seran un reclam important per a tots els assistents. S'espera la participació d'uns 800 castellers a la plaça de Sant Pere, on hi haurà un espai reservat per als usuaris de la Fundació la Llar. Segons el cap de colla, Marc Rovira, "serà una diada amb un nivell molt alt", on es preveuen descarregar castells de nou pisos.

La Diada Castellera dels Quatre Fuets començarà a 2/4 d'11 del matí al local dels Castellers de Berga amb una cercavila fins a la plaça Sant Pere, on a les 11 del matí es donarà el tret de sortida a les actuacions. Per enllaçar el matí amb el tradicional acte dels Quatre Fuets de la tarda (per comprovar que els fuets de la Patum petin bé), es farà un dinar de germanor amb totes les colles participants i un concert amb Thug Life i PD Salasxic.

Patum de les Andròmines

Previ a la jornada de diumenge però, la colla castellera s'ha proposat omplir Berga de propostes patumaires i lúdiques. Aquest divendres, 2 de juny, es farà la Patum de les Andròmines, a partir de les 9 del vespre. Es tracta que els nens i nenes portin les seves peces i figures patumaires per, entre tots, celebrar una Patum completa a la plaça de les Cols. Abans, a partir de les 8 es podrà gaudir de sopar popular (beguda i entrepà a 5 euros). I per arrodonir la jornada, els de la camisa blava aposten per la música amb l'actuació de Joan Garriga al Cine Catalunya.

El regidor de Festes, Andreu Comas, fa una lectura positiva de la proposta de la Patum de les Andròmines, ja que suposa "recuperar iniciatives populars, d'entitats i dels veïns, en el marc de la Patum".

Retransmissió de la Champions femenina

Dissabte, 3 de juny, s'ha programat la retransmissió en directe de la final de la Champions de la lliga femenina del Barça contra Wolfsburg, a les 4 de la tarda al cine. Paral·lelament, els més petits podran participar en la proposta d'escalada de caixes de cervesa (3 euros), organitzada per als Castellers de Berga i Peu de Via. Aquesta iniciativa es reprendrà a les 8 del vespre per als adults, i després de sopar (es vendran pinxos i beguda per 5 euros) se celebrarà la final. Bernat Girabal, president dels Castellers de Berg, convida a tothom a participar en aquesta activitat, que es podrà veure des de la plaça de les Cols.

Campanya Vine a fer d'enxaneta

Durant tot el cap de setmana i per tal de motivar els nens i nenes, els Castellers de Berga obriran les portes del seu local, l'antic Cine Catalunya, perquè provin de fer castells. "Volem que s'encurioseixin i ho provin", ha remarcat el cap de colla, Marc Rovira. Per això promouen la campanya Vine a fer d'enxaneta, per captar canalla a la colla castellera i tenir un bon planter.