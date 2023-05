Com s'asseuran i quin lloc ocuparan els disset regidors a la sala de plens de l'Ajuntament de Berga encara és una incògnita. Tot just els cinc partits amb representació al consistori han iniciat converses per a possibles pactes . El que sí que se sap des de la nit de diumenge són les cares dels 17 regidors que conformaran el consistori berguedà i que s'asseuran al ple municipal a partir del dissabte 17 de juny (dia de la constitució dels ajuntaments). S’hi incorporaran 9 cares noves i 8 repetiran.

Es passarà d'un Ajuntament amb quatre grups polítics (CUP, ERC, Junts i PSC), a un amb cinc (CUP, Junts, PSC, Berga Grup Independent i ERC). I d'un consistori format per 12 homes i 5 dones, a un amb 9 homes i 8 dones, de diferents edats. Pel que fa a les noves incorporacions, a la CUP n'hi ha dues dels sis regidors. Al costat de l’actual alcalde Ivan Sànchez; del regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, de la regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, i del regidor d'Esports, Isaac Santiago, s’hi afegeixen Rosa Maria Rodríguez i Andrea Corominas. A Junts, hi ha dues cares noves dels quatre regidors obtinguts. Es mantenen l'actual cap de la llista, Ramon Caballé, i Ferran Aymerich, i s'incorporen Queralt Sales i Clara Comellas. Al PSC, repeteix Abel Garcia, i s'afegeixen dues persones més: Marc Ortega i Ariadna Herrada, que ha canviat de partit. Aquest darrer mandat va ser regidora de Junts fins al març, que se'n va desvincular i va passar a ser regidora no adscrita. Berga Grup Independent (BeGI) s'ha presentat per primera vegada a les eleccions i entra a l'Ajuntament de Berga amb dos regidors: Judit Vinyes i Ramon Safont. I ERC manté les dues cadires que tenia però amb dues cares noves: Moisès Masanas i Ermínia Altarriba substitueixen Ramon Camps i Dolors Tous.