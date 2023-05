El músic i compositor berguedà Xavier Guitó protagonitzarà el concert del Memorial Ricard Cuadra, que arriba a la 25a edició. Es farà aquest dissabte, 3 de juny, a 2/4 de 10 de la nit a la plaça de Sant Pere de Berga (en cas de mal temps al Teatre Municipal).

Enguany fa 30 anys del primer concert de música oblidada de la Patum, sota la direcció de Ricard Cuadra i amb l’objectiu de dignificar la música de la festa. Anys més tard, ja sense el mestre Cuadra, va arribar l’hora de l’experimentació, la fusió, la desconstrucció i reconstrucció de l’univers musical de la Patum, en col·laboració amb artistes de renom com Albert Guinovart, la Dharma, Llibert Fortuny, Manel Camp, Lloll Bertran o Andrea Motis, entre d’altres. Amb aquests artistes, les músiques patumaires han passat pel folk, el jazz, els instruments de corda o la percussió... sempre amb la Banda del Memorial, integrada per músics de totes les formacions berguedanes que s’ajunten un cop l’any per fer possible aquest espectacle.

Paisatge sonor patumaire

A la Patum, el paisatge sonor que es genera més enllà de la necessària de la banda, són també els fuets petant, la remor contínua, els càntics, crits i xiulets de la gent, el soroll de les ampolles i llaunes rebregades per terra rodolant entre boscos de cames quan l’alba badalla, les olors singulars de la vidalba, la pólvora i la suor tot barrejat, els motors de les màquines que netegen els carrers i places, l’impacte visual colorit de les patums i la massa de la gent, o l’esquellot de la guita xica a quatre dits del nas...

Tot aquest material sonor estarà amanit amb les creacions visuals de Jordi Plana, els textos de Jordi Cussà recitats per Roger Mas, la tenora de Maria Antònia Pujol Subirà, la Banda del Memorial Ricard Cuadra dirigida per Robert Agustina i tractada com un timbre-element més d’aquesta textura sonora, el sincrònic control de so del Sergi Vila Serginho, l’acurada sonorització de Jordi Rotés i la idea original, composició i coordinació (a més del piano i un MiniMoog Voyager) de Xavier Guitó. Aquest maridatge configurarà l'espectacle eclèctic titulat MUTAPATUM.

Xavier Guitó ha explicat amb la seva proposta ha volgut “recrear sons reals, a través de sons sintètics. Es tracta d’agafar sons reals i modificar-los. Per això, vaig decidir fer-ho amb la música electroacústica i el llenguatge de l’aleatorietat, precisament perquè l’essència de La Patum és caos i aleatorietat. És un caos controlat perquè cadascú va a la seva, però en la mateixa direcció... cadascú ocupa el seu espai, però tothom és al mateix lloc”.

Un repte per a la Banda del Memorial

Una cinquantena de músics pujaran a l’escenari i afrontaran el repte musical plantejat per Xavier Guitó. El director de la banda, Robert Agustina, s’ha mostrat satisfet de la col·laboració del compositor berguedà i ha assegurat que salden un deute pendent. Agustina ha comenta que “ens ha costat 25 edicions fer-lo venir! Ja li tocava! Això no vol dir que aquesta hagi estat la primera vegada que pensem en ell per fer el concert”. Pel que fa a la proposta musical, Agustina ha destacat que “és una obra absolutament innovadora. Sembla estrany, però encara queda molt recorregut per fer, innovar i recrear. Serà una experiència immersiva”.

El director de la banda, Robert Agustina, ha avançat que en la segona part del concert, en què s’interpreta un salt sencer de Patum, hi haurà les col·laboracions puntuals de Xavier Guitó i Lluís Gual. Agustina ha detallat que la participació de Gual ha consistit en l’arranjament musical d’un ball de gegants escollit pel jove músic. El director de la banda ha afirmat que “ha fet una petita gran meravella i ha desbordat les possibilitats del que ens imaginàvem”.

Augment de l’aportació econòmica

L’Ajuntament de Berga ha impulsat un conveni de col·laboració amb el Memorial Ricard Cuadra per enfortir econòmicament l’esdeveniment musical. El consistori finançava una part de la despesa del concert i enguany, s’ha establert que l’aportació econòmica sigui d’uns 9.600 euros anuals durant 4 anys. Això suposa un increment del 30% respecte a l’any passat. L’alcalde i regidor de Patum, Ivan Sànchez, ha dit que es tracta “d’una aportació important i crec que això suposa un bon múscul econòmic”.

Sànchez també ha destacat el talent musical local amb les col·laboracions del concert d’aquest any i la importància de fer créixer la festa. Per a l’alcalde, “La Patum és inamovible pel que fa a la litúrgia de les comparses, però sí que a través de la música podem innovar, fer-la créixer i exportar-la al món”.

Accessibilitat auditiva

L’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà implementaran una prova pilot per promoure l’accessibilitat auditiva. Les persones sordes o amb baixa audició que porten audiòfon o implant coclear podran gaudir del concert de músiques de la festa, a través d’un aparell anomenat bucle magnètic i també de motxilles vibratòries. Les motxilles es connecten a un sistema de transmissió d'àudio i vibren al ritme de la música permetent a la persona experimentar-la d'una manera més tangible i sensorial. Pel que fa al bucle magnètic fa arribar el so directament a l'implant coclear o a l'audiòfon (en posició T) de la persona eliminant el soroll ambient millorant així l’escolta.

El Consell Comarcal del Berguedà s’ha dotat de 5 bucles magnètics i 5 motxilles vibratòries per utilitzar-les aquesta Patum. Les persones que hi estiguin interessades s'han de posar en contacte a través del correu electrònic amb l'Oficina d'Inclusió Comarcal: rgenoves@ccbergueda.cat o a través del telèfon 616 027 535.

El termini per demanar les motxilles i bucles disponibles pel concert Memorial Ricard Cuadra, finalitza el dijous, 1 de juny. Si hi ha més demandes que disponibilitat, es farà un sorteig per assignar els recursos disponibles.