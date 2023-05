La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha desestimat el recurs que van presentar quatre agrupacions d'electors del Berguedà després que se'ls denegués l'acord d'associar-se per entrar la sol·licitud fora de termini. Això els ha fet perdre una cadira al Consell Comarcal del Berguedà. Berga Grup Independent (BeGI), Som Avià, Bagà Endavant i Independents per Bagà van tramitar una entesa per tenir més força al Consell però no la van presentar a temps i no se'ls va acceptar.

La resolució del recurs els denega poder comptabilitzar en grup la representació al Consell Comarcal i això fa que els grups independents perdin pes. Dels quatre, només ha obtingut una cadira a l'ens comarcal Som Avià, amb Patrocini Canal al capdavant. Berga Grup Independent, que encapçala Judit Vinyes, no ha aconseguit representació, com tampoc Bagà Endavant i Independents per Bagà. En canvi, si la Junta Electoral els hagués aprovat l'acord a quatre bandes tindrien un conseller comarcal més. Segons fonts dels Consell, amb els càlculs que han fet passarien d'1 a 2. Els mateixos que té la formació independent Més x Gironella, de David Font, que va optar per anar per lliure. El conseller comarcal que haguessin guanyat les agrupacions d'electors l'hagués perdut ERC, que en té 6 i s'hauria quedat amb 5, igual que Junts. El fet que quatre agrupacions d'electors de la comarca no hagin anat unides ha beneficiat als partits polítics. Les agrupacions, però, no es donen per vençudes i no descarten presentar un nou recurs. Conscients que pot tenir poc recorregut, volen esgotar totes les vies. 19 consellers comarcals Sis partits es reparteixen els 19 consellers comarcals al Consell del Berguedà. ERC, que actualment està a l'oposició al Consell Comarcal del Berguedà, manté els 6 representants de l'ens i és qui té més presència. El partit a la comarca va aconseguir 3.664 vots. Junts, que actualment té la presidència del Consell (governa juntament amb el PSC, Agrupació d'Electors del Berguedà i Bagà Endavant), ha perdut dos consellers comarcals i queda com a segona força, amb 5 representants. Tot i obtenir més vots que els republicans, 4.012 vots, el sistema de càlcul a partir del quocient més alt (25,21%) els deixa amb un conseller menys. La CUP, per la seva banda, manté els 3 consellers que tenia fins ara. Va aconseguir 2.802 vots a la comarca. Guanya representació a l'ens comarcal el PSC, que passa d'1 a 2 consellers, gràcies als 1.858 vots al Berguedà. El partit de David Font, Més x Gironella, amb 1.862 vots, obté 2 representants. I Som Avià, amb 756 vots, té una cadira al Consell. Els independents podrien tenir la clau Amb aquest panorama, les formacions independents poden tenir la clau de govern al Consell Comarcal del Berguedà. La majoria (10 consellers) només l'obtindrien ERC i Junts (en sumen 11), però fora d'aquesta unió caldria el suport de Més x Gironella i de Som Avià. Junts i el PSC n'aconseguirien 7 i necessitarien, com fins ara, el suport dels independents per tornar a governar tots plegats al Consell. D'altra banda, un pacte entre ERC i la CUP sumaria 9 i també necessitaria suport d'algun independent.