La sala Patronat de Berga projectarà a la tardor un cicle de cinema adreçat als joves. Amb l'objectiu de promocionar el cinema entre els nois i noies de 13 a 29 anys, aproximadament, el Consell Comarcal del Berguedà i el Grup Internacional Cinematogràfic han signat un conveni "amb la voluntat d'arribar a una franja d'edat a la qual costa més de motivar per anar al cine", ha remarcat Abel Garcia, conseller comarcal de Joventut i Participació Ciutadana.

Tot i les facilitats que ofereixen les noves tecnologies per veure pel·lícules, "volem defensar que es mantingui viva la manera tradicional de veure cinema, com a acte social", ha comentat Ramon Gassó, president de l’Associació 9,5 Grup Internacional Cinematogràfic que gestiona el cinema Patronat, que ofereix una programació cinematogràfica estable a Berga (a 6 euros l'entrada, i 5 euros per als socis).

El Consell Comarcal destinarà 3.000 euros a aquest cicle, dins del programa de Suport a Iniciatives Juvenils. També posa a disposició del jovent la plataforma participativa Berguedà Participa per tal que els joves puguin escollir, d'entre un ampli llistat, les pel·lícules que es projectaran en el cicle de cinema jove. La votació es pot fer clicant aquí o amb els codis QR dels cartells que es difonen a través de les xarxes socials.

El procés participatiu s'ha posat en marxa aquesta setmana i es tancarà el 29 de juny. Les més votades són les que es podran veure a la tardor al Patronat de Berga. Es treballarà en col·laboració amb el Cinema Patronat de Berga per establir el calendari definitiu de set projeccions. La col·laboració amb el Consell farà farà possible que el cost de les entrades del cicle tingui un preu reduït per tal de potenciar el cinema entre el públic juvenil.

Enriquir la vida sociocultural dels joves

Abel Garcia ha posat èmfasi en el fet que acostar el cinema als joves berguedans contribueix a la seva educació: "La cultura ens enriqueix. Nosaltres apostem per projectes que contribueixin a la formació integral i el creixement de les persones". També ha comentat que aquest cicle "encaixa amb els objectius del programa de Suport d’Iniciatives Juvenils que són ajudar a fer possibles propostes organitzades o dirigides al col·lectiu jove dels diferents municipis de la comarca en qualsevol àmbit". Segons Abel Garcia, d'aquesta manera "s’enforteix la vida sociocultural de Berga i la comarca".

El conseller comarcal Abel Garcia també s'ha referit a l'eina de participació de què disposa el Consell Comarcal i que permetrà als joves votar les pel·lícules que prefereixen: "Facilitem que els i les joves siguin protagonistes a l’hora de generar canvis i transformar el seu entorn més proper”.

Per la seva banda, Ramon Gassó ha celebrat l'aposta del Cinema Patonat per al públic juvenil: "Tenim una sala de cinema amb una programació periòdica consolidda, amb un públic fidel, i ara treballen amb iniciatives per promoure el cinema entre la població, per exemple el cicle juvenil".