Berga aposta, per segon any consecutiu, per implementar accions que permetin promoure el consum responsable i menys abusiu d’alcohol durant la Patum (del 7 a l’11 de juny). La campanya s’adreça al jovent i té l’objectiu de fomentar la prevenció i reducció de riscos associats al consum d'alcohol i de substàncies estupefaents. Es faran accions de formació per a la dispensació responsable de begudes alcohòliques, la distribució gratuïta d’aigua, la instal·lació de barres de còctels sense alcohol i l’actuació d’un equip professional de vetlladores i educadores de carrer.

Renovació del conveni de col·laboració L’adopció de mesures per promoure unes nits de festa saludables i de qualitat és un iniciativa de l’Ajuntament de Berga amb la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà, la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat El Consell Comarcal de Berga i l’Ajuntament de Berga han renovat el conveni de col·laboració implementat l’any passat per determinar l’aportació econòmica que realitza l’ens comarcal en la campanya d’accions saludables. Enguany, l’ens berguedà destinarà 10.890 euros a finançar una part de les accions incloses en la campanya. L’import suposa un increment del 21,53 % respecte a l’any passat. Dispensació responsable La primera acció ha estat l’organització d’una sessió formativa adreçada a les persones que treballen en barres de bars o que formen part d’entitats organitzadores de festes, concerts o qualsevol esdeveniment multitudinari on es dispensin begudes alcohòliques. S'han aportat eines i estratègies per a la creació i gestió d’espais segurs on es fomenti la venda responsable d’alcohol. La formació, dinamitzada per l’equip de Mediare, va comptar amb la participació de les entitats encarregades de gestionar el servei de barres de l’espai cultural de les Barraques de La Patum. Van assistir membres dels Castellers de Berga, el Club Esquí Berguedà, el Casal Panxo, Ben Anats, el JAB Berga, la Berguedana de Thrash i l’Ateneu Llibertari del Berguedà. Distribució gratuïta d’aigua La Patumaigua també serà a la Patum 2023. La campanya va néixer l’any 2019 i consisteix en la dispensació gratuïta d’ampolles d’aigua durant els dies de celebració de la festa. La iniciativa pretén promoure una festa saludable i reduir els riscos associats als primers consums d’alcohol entre el jovent. Es preveu repartir 20.000 ampolles d’aigua a les barres de còctels sense alcohol i les barres de l’espai cultural de les Barraques de La Patum, situades a la plaça de Viladomat i la plaça Cim d’Estela. Les aigües les proporcionarà Sant Aniol a través del conveni vigent entre l’empresa gironina i el consistori berguedà. Aquest any es tornarà a promoure el reciclatge de l’envàs de la Patumaigua habilitant contenidors logotipats amb la imatge de la campanya i facilitats pel Consell Comarcal del Berguedà i Containers del Berguedà. Els contenidors estaran ubicats a la plaça de Sant Francesc, la plaça de Viladomat, el passeig de la Indústria i la plaça Cim d’Estela. També s’habilitarà una font d’aigua a la plaça Cim d’Estela per facilitar la reutilització de les ampolles. El reciclatge de les ampolles de plàstic de la Patumaigua de 2022 ha permès crear un nou article de marxandatge patumaire escollit per votació popular, a través de les xarxes socials. El producte més votat pels usuaris i usuàries va ser una ronyonera, que es distribuirà gratuïtament a l’Oficina de Turisme (C/ Àngels, 7) a partir d'aquest diumenge, 4 de juny, i fins a esgotar les existències. Se n’han fet 400 unitats. Barres de còctels sense alcohol L’Ajuntament de Berga tornarà a habilitar dues barres de còctels sense alcohol per oferir una alternativa atractiva i saludable i evitar conductes de risc associades al consum de begudes alcohòliques. En concret, s’oferiran còctels elaborats amb fruita natural i sense sucres afegits i aliments sòlids al preu simbòlic d’1 euro. A més, serà un dels punts de distribució gratuïta de la Patumaigua. Es tracta d’una iniciativa concebuda per combatre la deshidratació i la manca d’aliment que es poden derivar del consum continuat i abusiu d’alcohol. Les barres sense alcohol estaran ubicades en els emplaçaments i els horaris següents: Plaça de Viladomat Dimecres, 7 de juny: de 20 a 3:30 h

Dijous, 8 de juny: de 21:30 a 3 h

Divendres, 9 de juny: de 21:30 a 2 h

Dissabte, 10 de juny: de 21 a 4 h

Diumenge, 11 de juny: de 21:30 a 3:30 h Plaça Cim d’Estela Dijous, 8 de juny: de 21:30 a 2 h

Divendres, 9 de juny: de 21:30 a 2 h

Dissabte, 10 de juny: de 21 a 4 h Punts d’informació i salut La Patum comptarà amb estands d’informació i salut dinamitzats per professionals de Mediare, que porten a terme accions educatives i de conscienciació sobre temes relacionats amb joves, drogues, gènere i oci nocturn. L’equip de vetlladores i educadores de carrer faran un abordatge centrat en l’apoderament, oferiran informació sobre l’ús recreatiu de determinades drogues, els efectes i els riscos associats al seu consum, les violències masclistes, entre d’altres. Per fer-ho, s’instal·larà un estand a la plaça de Viladomat i també hi haurà un servei itinerant. Plaça de Viladomat Dimecres, 7 de juny: de 20 a 3:30 h

Diumenge, 11 de juny: de 21:30 a 3:30 h Plaça Cim d’Estela Dijous, 8 de juny: de 20:30 a 2 h

Divendres, 9 de juny: de 20 a 2:30 h

Dissabte, 10 de juny: de 20:30 a 4:30 h