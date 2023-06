Francesc Xavier Martínez, conegut popularment amb el sobrenom de "Txu", ha mort als 51 anys d'edat a Berga. Txu va ser el primer baixista, i per tant, també un dels fundadors de la banda berguedana de música Brams. Precisament el grup va anunciar la defunció del que va ser un dels seus integrants a través de les xarxes socials.

Lamentem comunicar-vos que ahir va morir en Txu, primer baixista de Brams (1990-1993).

Adéu, company! pic.twitter.com/al75RmVmWy — [BRAMS] (@BRAMS2023) 31 de mayo de 2023

El berguedà va formar part de la banda com a baixista entre el 1990 i el 1992. Durant aquest període la banda va enregistrar el seu primer disc, Amb el rock a la faixa. Abans, però, havia format part de la banda Pots Komptar, juntament amb Txema Gómez. "El recordo com una persona creativa. Era un punk autèntic", explica Gómez sobre en "Txu", de qui destaca també la seva afició per dibuixar i també el seu somriure.

El seu cos va ser trobat aquest dimarts, 30 de maig, per un familiar a un pis de la ronda Moreta de Berga, a prop del mercat municipal, segons han confirmat Mossos d'Esquadra a Regió7. El cos policial assegura que es tractaria d'una mort biològica.

El funeral està previst que es dugui a terme avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l'església de Santa Eulàlia de Berga.