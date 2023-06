Avui comença a Avià la tercera edició de Firhàbitat, la fira de la bioconsrucció i l’eficiència energètica, impulsada per l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) i l’Ajuntament d’Avià. Després de dos anys creixent, el certamen arriba a la seva consolidació amb una cinquantena de professionals i empreses del sector formant part de la zona d’expositors. Una fita destacable tenint en compte la importància que estan guanyant els nous mètodes de construcció més eficients i sostenibles arreu del món i la llunyania de l’esdeveniment respecte a Barcelona.

L’avinguda Francesc Macià tornarà a ser el centre neuràlgic de Firhàbitat perquè serà l’espai on es concentraran els expositors, però enguany l’organització ha treballat en un programa amb nous atractius i propostes diferents per omplir les tres jornades -des d’avui fins diumenge- amb opcions per a tots els públics, des del tècnic i professional, com les visitants que es vulguin interessar pel sector.

Més enllà dels expositors, les diverses xerrades seran un altre dels plats forts d’aquesta fira, amb la Sala de l’Ateneu com a escenari principal. Les xerrades estan obertes al públic i es tractaran temes tan diversos com els materials naturals, l’eficiència energètica, la salut de l’hàbitat, els sistemes constructius o l’habitatge sostenible.

Tanmateix, les propostes interactives i els tallers seran part essencial del programa, amb activitats i formacions sobre construcció amb terra, amb fusta i amb palla i amb exhibicions de torneria en fusta.

Entre altres activitats, dissabte es lliuraran els Premis Firhàbitat a les millors tesines del màster de bioconstrucció de la Universitat de Girona i es presentarà oficialment el Gremi de la Bioconstrucció de Catalunya.