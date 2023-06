Aquesta serà la tercera edició de Firhàbitat, què n’espereu?

Esperem que vingui més gent que altres anys i que el temps ens acompanyi aquests dies, que estan essent inestables. Hem preparat un programa per tots els públics perquè la gent s’animi a venir. Molts es pensen que és una fira molt específica, però en realitat tots tenim una casa i podem fer coses per fer-la més sostenible.

Com valora l’evolució de l’esdeveniment durant els anys?

Molt positivament. Era una aposta arriscada fer-la en un poble petit pel tema de la descentralització respecte a la ciutat de Barcelona. Era un hàndicap, però s’ha consolidat molt bé. Venen empreses d’arreu de Catalunya i també d’Espanya, des del País Basc o València, per exemple.

Com em definiria el concepte d’habitatge sostenible?

Hem de diferenciar entre bioconstrucció, que és en el que ens centrem, i construcció sostenible. La primera posa el focus en la salut, en materials naturals i sostenibles que tenen un impacte positiu en la salut. La segona només en l’eficiència i la sostenibilitat.

Considera que la gent cada cop està més interessada en la bioconstrucció

Cada cop hi ha més demanda i genera cada cop més interès. Hi ha gent que ve molt informada i altra que té inquietud i que vol fer alguna cosa més per millorar el medi ambient. Molts venen perquè volen fer-se una casa o fer una reforma i volen informar-se.

Quines són les novetats d’enguany?

Enguany tenim una construcció amb CLT, un dels sistemes de construcció de fusta amb més futur perquè es poden fer servir per estructures grans com blocs de pisos. Davant tindrem una carpa gran on farem tallers. També hi haurà d’infantils perquè als nens els hi encanta i els ensenyem a construir amb terra i amb entramats vegetals. A banda hi haurà una cinquantena d’expositors i hem muntat una zona de foodtrucks.

Hi ha tanta diferència entre la construcció tradicional i la bioconstrucció pel medi ambient?

Sí. Si el sector deriva cap aquí, reduirem molt les emissions de CO2 perquè és un dels que més en genera tant en construcció com en vida útil i reciclatge.