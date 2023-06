"Busco mecanismes d'autoexigència, perquè sense oposició ningú ens farà un control"

David Font, alcalde de Gironella, ha guanyat les eleccions arrasant. En aquests comicis s’ha presentat amb les sigles d’un partit independent, Més x Gironella, i ha aconseguit 11 d’11 regidors, amb 1.862 vots (91,3%). L’altre partit que es presentava a Gironella, el PSC, va obtenir 111 vots. La participació, com a tot arreu, va baixar i va ser d’un 57,6 %

David Font té 42 anys i és alcalde de Gironella des del 2010, quan va entrar a través d’un pacte de govern ERC-CIU. Encapçalant la llista de CiU va guanyar el 2011, el 2015 va aconseguir la majoria absoluta, el 2019 amb Junts la va ampliar amb 9 d’11 regidors i aquest any, la victòria ha estat d’11 a 0. Com a militant del PDeCAT, David Font va optar per crear la llista Més x Gironella, «transversal i potent». L’alternativa a Gironella, el PSC, no ha aconseguit representació al ple.

11 d’11. Quina és la clau de l’èxit?

Hem sabut gestionar molt bé el pressupost municipal i tenir projectes per millorar Gironella, per als quals hem estat capaços d’aconseguir subvencions per executar-los. Per a mi, gestionar un ajuntament és com gestionar una economia domèstica i, per tant, el que no faries a casa teva no ho facis a l’Ajuntament.

Jo no crec que un ajuntament hagi de tenir deute zero, perquè si tothom esperés a tenir els diners per canviar-se el cotxe, potser no se’l podria canviar mai, però si només pots pagar 200 euros mensuals per un cotxe que n’has de pagar 300 al mes, no te’l compris. Al consistori, igual, s’ha de ser molt conscient de què pots fer i què no.

La constància i l’esforç han tingut recompensa. S’esperava una victòria tan contundent?

No, la meva aposta era repetir el 9 a 2 de les municipals del 2019. Amb 11 d’11 estic extremadament satisfet perquè demostra que la ciutadania està contenta de la feina feta i confia en el meu equip quatre anys més. A la vegada però, no tenir oposició exigeix una doble responsabilitat que ara mateix em preocupa.

Sense oposició els caldrà més autoexigència?

Quan tens oposició hi ha algú que pensa diferent i t’ho trasllada al ple, on reculls propostes, acostes posicions, busques punts d’entesa... això ara desapareix a l’Ajuntament de Gironella i ens caldrà autoavaluar-nos perquè ningú ens farà un control.

"El risc més gran que correm és que prenguem decisions errònies per un simple relaxament"

Estic buscant mecanismes per autoexigir-nos o fer-nos nosaltres mateixos oposició i tenir-la present a l’hora de tirar endavant projectes i actuacions, perquè la ciutadania no vol que fem el què vulguem sinó el què el poble necessita. Hem de ser capaços de no passar-nos de frenada amb algunes coses i de tocar encara més de peus a terra per responsabilitat, per la nostra manera de ser i per no equivocar-nos. El risc més gran que correm és que prenguem decisions errònies per un simple relaxament.

Quins projectes es marquen?

Volem una mobilitat molt més segura per a les persones. Crearem itineraris que siguin segurs i amables per fer a peu, com ara a l’entorn de l’institut o al carrer del riu i el seu voltant. No prohibirem la circulació de vehicles però apostem per crear uns espais on els ciutadans es trobaran més còmodes anant a peu que en cotxe. I ho reforçarem amb més zones verdes urbanes, per garantir una bona qualitat de vida.

Un altre gran projecte és que Gironella sigui una vila d’oportunitats per a les persones. Cal destacar la construcció d’habitatges de lloguer assequible a partir del 2024, amb una part de pisos destinats a menors de 35 anys. Això facilitarà l’emancipació de persones joves i en captarà de fora de Gironella per venir a viure al poble. I a part de l’habitatge, impulsarem programes de formació superior i universitària gràcies a l’acord recent amb UManresa– Fundació Universitària del Bages. Són dues potes que ens han de permetre evitar que el talent marxi i alhora aconseguir que determinat talent o persones joves tornin a Gironella, fet que farà la revertir la piràmide d’edat, que tendeix a envellir-se.

Presentar-se per Més x Gironella i no sota el paraigua d’un partit pot influir a l’hora d’anar a picar portes per demanar ajuts econòmics?

És nou per a mi, però fins ara també havíem negociat amb altres partits. Jo crec que el què es valora quan vas a negociar per obtenir suport per a un projecte és que estigui ben travat i aconsegueixis convèncer que s’ha de tirar endavant. En aquest cas ens reforça el suport de la gent i hem de ser reconeguts com a interlocutors molt vàlids davant de les administracions, perquè no és el mateix demanar recursos per a un projecte tenint el 20% dels vots a darrera que el 91%. Des del meu punt de vista, quan tens un suport tan ampli, l’interlocutor veu que li vas a plantejar un projecte que té un gran suport ciutadà.

Més per Gironella ha aconseguir dos consellers al Consell Comarcal del Berguedà i poden tenir la clau (6 ERC, 5 Junts, 3 CUP, 2 PSC, 2 Més x Gironella, 1 Som Avià). Ha tingut converses amb algun partit?

M’han trucat responsables d’ERC, de Junts i del PSC, i els he dit que primer toca fer la feina de constituir els ajuntaments, per al Consell Comarcal tenim marge fins a mitjans de juliol per contrastar projectes i valorar quines persones han de formar part d’aquest ens comarcal. Si ens creiem que el Consell és un ens per liderar projectes a la comarca, s’hi han d’ubicar les millors persones per fer-ho possible. Les enteses van més enllà dels partits i s’acaben formalitzant amb les persones. Més x Gironella no ens tancarem a parlar amb ningú, i si no ens sentim còmodes per estar al govern del Consell ens quedarem a l’oposició. Tot i això, sí que m’agradaria incidir perquè es reactivi el consell d’alcaldies com a espai on debatre i prendre decisions estratègiques comarcals, que no siguin només reunions informatives.

Els 11 representants al consitori

David Font governarà al costat dels regidors Lurdes Roset, Lluís Vall, Jordi Macià, Aina Alarcón, M.Teresa Terricabres, Miquel Serra, Gerard Iglesias, Pere Teixidor, Marisa Bisbal i Ramona Saez.