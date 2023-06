Firhàbitat constata la tendència a l’alça de la bioconstrucció

Avià s’ha convertit durant tres dies en el gran aparador de la bioconstrucció, un sector estratègic i amb capacitat de creixement que aposta per recuperar tècniques arquitectòniques tradicionals i fer edificis eficients energèticament i respectuosos amb la salut de les persones. Les empreses cada cop hi aposten més i l’interès de la ciutadania creix.

Aquestes són les conclusions de tres dies de Firhàbitat, la fira de la bioconstrucció i l’eficiència energètica, que des de divendres fins ahir va aplegar una cinquantena d’expositors i activitats complementàries, com ara tallers, cursos i xerrades. La mostra ha aplegat un públic nombrós, segons els organitzadors «s’han igualat o fins i tot superat els 5.000 visitants de l’any passat».

La directora de Firhàbitat, Rosa Prat, ha fet una valoració molt positiva de la tercera edició de la mostra, que ja la consolida «com un referent a Catalunya». Rosa Prat ha expressat la voluntat de créixer i de seguir potenciant la fira de la bioconstrucció, que situa Avià i el Berguedà com a revulsiu d’un sector que cada cop pren més volada: «Entre els professionals hi ha interès per la bioconstrucció, però també entre la ciutadania, que va prenent consciència de la importància de viure en cases sostenibles i saludables».

La fusta, la pedra i la terra són materials cada cop són més utilitzats en l’estructura dels edificis, mentre que per als aïllaments es tendeix a fer servir suro, cel·lulosa i fibres vegetals, com per exemple cànem, lli i palla. Els morters de calç, les argiles i les pintures i vernissos naturals –transpirables i que no emetin gasos tòxics– són altres elements utilitzats pels professionals que aposten per les construccions sostenibles.

Una de les empreses amb presència a Firhàbitat, Tall Fusta, tancava tres dies de fira amb bona nota: «Ha anat molt bé, hem atès molta gent interessada en el producte», assenyalava el gerent, Ignasi Caus. Tall Fusta elabora tota mena de construccions amb fusta, des de pèrgoles fins a edificis: «Les cases de fusta són els habitatges del segle XXI, és un sector a l’alça, la demanda cada vegada creix més perquè la gent busca materials que permetin tenir la casa ben aïllada i que no siguin agressius amb el medi ambient. La fusta compleix aquestes característiques i per això està molt ben posicionada, el futur va per aquest camí». L’interès dels assistents ho constatava. Feien parada als estands i s’informaven sobre els productes, com era el cas d’una parella de Castellgalí a l’expositor d’Elke, una empresa que fabrica finestres de fusta i que el seu gerent, Gerard Juher, n’exposava les característiques: «Fabriquem finestres de fusta, apostem per material natural, aïllant, sense massa transformació i amb poca petjada de carboni».

Al costat d’empreses del sector de la fusta, n’hi havia també de plaques solars i d’altres productes, com ara pintures fetes amb resines vegetals i no pas amb derivats del petroli, «que contenen molts components tòxics», remarcava Beatriz Prieto, de Biorox. Aplaudia «la consciència cada cop més gran per a productes sostenibles».

L’oferta és cada cop més àmplia i la demanda també. I Avià s’ha convertit en el punt de trobada de la bioconstrucció. L’alcaldessa, Patrocini Canal, se’n mostrava satisfeta: «Firhàbitat genera orgull de poble, és una fira positiva en tots els aspectes, per la seva filosofia i pel que transmet. L’Ajuntament hi apostem i els veïns també se la senten seva i s’hi impliquen. A més, porta molts visitants a Avià durant tres dies i això reverteix en positiu en els establiments comercials i en la restauració».

Aprendre a construir amb palla, un recurs més barat i sostenible

La utilització d’elements i components sostenibles guanyen adeptes també al món de la construcció i Firhàbitat ha fet una aposta important per dinamitzar la bioconstrucció amb diferents activitats. Per exemple, el taller de construcció amb palla, un material encara poc utilitzat però amb «característiques molt interessants», remarcava Jorge Montenegro, constructor amb bales de palla i encarregat del taller que s’ha fet aquest cap de setmana a la fira d’Avià.

Va exposar que un dels beneficis que aporta fer servir aquest recurs és el reaprofitament d’un residu com a material per a la construcció, i que acaba tenint propietats destacades, com el fet de ser «un aïllant espectacular», va remarcar. Per a la construcció de cases, les bales de palla es combinen amb la fusta i la terra «i el resultat és excel·lent». Reconeixia que encara se’n fan poques però hi veu futur.

Edificar amb terra, ideal per regular la humitat de l’habitatge

La terra és un altre material natural que, com la palla, pren força en el món de la construcció, i aquest cap de setmana a Avià s’ha pogut conèixer les seves propietats i els seus usos.

Joan Pascual, secretari de l’Escola Taller de Bioconstrucció Orígens i un dels responsables de la formació que s’ha fet a Firhàbitat, posava de manifest que el més important en aquest àmbit és «entendre i interpretar el material». En aquest sentit, el curs ha ensenyat als alumnes la part teòrica dels coneixements de la terra i la part pràctica per entendre els diferents sistemes de construcció.

La terra permet construir pilars, parets, envans i murs estructurals i, segons Joan Pascual, «és un mètode que ha entrat en força els últims anys perquè és ecològic i saludable. És ideal perquè regula la humitat dels espais i no desprèn cap tipus de partícula química ni tòxica».

Els infants s’aboquen als tallers de construccions sostenibles

Nombrosos nens i nenes han participat als tallers de creació de nius d’animals que s’han organitzat a la carpa central de la fira d’Avià amb la voluntat de fer-los partícips «d’una construcció natural i amb criteris de sostenibilitat», explicava ahir Martí Ferrer, coordinador de cursos de l’Escola Taller de Bioconstrucció Orígens.

Els més petits podien gaudir d’un espai de sorral amb argila, palla i sorra, i fabricar morters. Per als infants una mica més grans, era un bon reclam la construcció d’un niu gegant de fibres vegetals, que consistia a confeccionar una cabana amb tècniques de cistelleria. També tenia molt bona acceptació l’elaboració de nius d’oreneta amb un morter d’argila i palla i un encofrat de guix. I per als nens i nenes més grans també va tenir molt interès l’espai de tall i elaboració de peces de fusta per construir nius de ratpenats i de mallerengues.

Xerrades sobre salut de l’hàbitat i materials naturals capten interès

Les conferències i els debats han tingut un pes important en aquesta edició de Firhàbitat. El programa de xerrades ha complementat els expositors i tallers i ha tingut una bona acceptació, tant per part dels professionals del sector com del públic general.

De divendres a diumenge, s’han posat sobre la taula temes d’interès relacionats amb la bioconstrucció i l’eficiència energètica. Per exemple, s’ha tractat la «Construcció en palla, passat, present i futur», «No intentis estalviar apagant la calefacció, fes-te una casa que no la necessiti», «La bioconstrucció com a eina d’eficiència energètica», «Radiació electromagnètica, noves tecnologies i el seu impacte en la salut». Les xerrades s’han fet a la Sala de l’Ateneu, on també s’ha pogut veure una exposició sobre la volta catalana, a càrrec de Ramon Guarda, Jordi Domènech i Oriol Rosselló.