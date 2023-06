La Patum és tradició, ball i música, però també pirotècnia. Sense això, no seria el mateix. Enguany, es cremaran 297 quilos de pólvora, una xifra similar a la d'altres edicions. Per garantir-ne la seguretat, les mesures són màximes. El material per als assajos de la Patum Infantil arriba un mes abans i es custodia les 24 hores del dia. Una setmana abans de començar la festa, arriba la resta de material. Fins fa dos anys, tota la pólvora es guardava als baixos de l'Ajuntament i això era un perill. Per això, ara es guarda en un polvorí, situat a Sant Corneli, a Cercs. Durant la festa, el material es conserva en un contenidor refrigerat i custodiat per un guarda de seguretat. En un futur, l'Ajuntament adaptarà un magatzem a la ciutat.

Les normes de seguretat cada cop són més estrictes i això ha obligat a perfeccionar la custòdia i el trasllat del material pirotècnic. "Com que hi ha molts quilos de pólvora, per normativa, cal guardar-lo en un polvorí adaptat", explica el cap de la brigada municipal de l'Ajuntament de Berga, Martín Rodríguez. Un polvorí és un edifici adaptat per a guardar-hi pólvora i altres explosius.

Unes hores abans de la celebració dels actes amb foc el material pirotècnic s'ha de traslladar des del polvorí fins al centre de la ciutat. Un cop a dins de Berga, el material s'emmagatzema en un contenidor refrigerat. Un guàrdia de seguretat custodia tots els fuets (pólvora) que es gasten cada dia.

El polvorí que utilitzen actualment ha de complir amb normes de seguretat estrictes, com ara sistemes de detecció i extinció d'incendis, línies elèctriques blindades i a una distància suficient de nuclis de població i carreteres. "Cada dia porten la que es necessita i es posa en el contenidor refrigerat", detalla.

Per a la Patum Completa és quan es necessita més pólvora. En concret, es gasten 131 quilos. Segons dades de l'Ajuntament, el pressupost per comprar aquest material és d'uns 45.000 euros.

Un fuet triga uns 3,5 minuts a cremar. En cada salt de plens, es gasten 900 fuets. Gràcies a la industrialització del sector, han guanyat en eficàcia. "Ara ja no fallen com podia passar anys enrere perquè està més industrialitzat", explica el responsable de la Brigada, que recorda que abans es feia tot el procés a mà i no se sabia si la pólvora s'havia premsat prou o si hi hauria menys quantitat. A més a més, des de fàbrica els fuets venen numerats i es reparteix a la comparsa que li pertoca. I un cop petats, s'han de retornar als responsables per comprovar la seva traçabilitat. "Tenim un control màxim", remarca Rodríguez.

Per al responsable de la brigada, "tot el conjunt és el que fa la Patum" si bé admet que les comparses de foc són un element clau. "És una part important de la festa i per això s'ha de custodiar bé, sobretot per seguretat però també perquè si hi ha algun problema i no tenim fuets, la patum no seria el mateix".