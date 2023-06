La diada castellera dels Quatre Fuets va tenyir ahir la plaça de Sant Pere de Berga de varis colors. Cap a les 11 del matí nombrosos castellers omplien la plaça, que lluïa amb les camises verdes dels Castellers de Vilafranca, les camises blaves dels Castellers de Berga, també del blau que vesteixen els de la Vila de Gràcia i de les camises liles dels Moixiganguers d’Igualada. Tots tenien també les faixes a punt; i les gralles i els tambors començaven a sonar. Hi havia bon ambient en un escenari que d’aquí a pocs dies s’omplirà de foc i de fum però que previ a Patum va fer un bon tast de castells.

L’actuació va començar amb un pilar de quatre caminat per part de la colla castellera de Berga i, tot seguit, van continuar les altres colles amb el mateix pilar. Després, van arribar els castells. El primer castell que van descarregar els Castellers de Berga va ser un set de set, que va rebre forts aplaudiments per part del nombrós públic assistent. De fet, segons el cap de la colla berguedana, Marc Rovira, és una dels diades més esperades i potents de l’any, ja que «tots els berguedans l’esperen amb ànsia», assegurava. Ahir, a més, eren una bona colla de castellers, uns 130, fet que els va permetre descarregar castells grans: «El set de set no el solem fer gaire», deia Rovira.

Durant el matí es va intercalar l’ordre de les colles perquè totes poguessin aixecar els seus castells. La colla de Vilafranca va aixecar els primers quatre de vuit amb agulla i cinc de vuit de la temporada. Els Moixinganguers d’Igualada van descarregar una torre de vuit amb folre i els Castellers de la Vila de Gràcia van carregar un quatre de set. Els amfitrions, per la seva banda, els Castellers de Berga, també van aixecar un cinc de set i un quatre de set amb agulla.

La diada castellera dels Quatre Fuets es va cloure amb ovacions i aplaudiments.