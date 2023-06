Puig-reig tindrà una planta de fusta laminada encreuada

Grup Boix diversificarà l’activitat de la serradora amb una nova planta a Puig-reig de CLT, fusta laminada encreuada. Es construiran taulons estructurals de fusta formats per diverses capes de làmines de fusta massissa que se superposen i s’encolen de manera perpendicular. Permeten una major rapidesa i adaptabilitat a l’hora de construir i aporten més eficiència energètica. Joan Boix, conseller delegat de Grup Boix, ha donat a conèixer el projecte en el marc de Firhàbitat i ha destacat que el sistema permet «produir un producte estable encara que la fusta del país sigui inestable per a segons quins usos. Amb aquest mètode, en encreuar-se les peces es compensen les tensions. I l’avantatge és que la fusta d’aquí és molt més resistent que la del centre d’Europa i amb menys gruixos es pot aconseguir el mateix resultat».

Grup Boix invertirà prop de 40 milions d’euros a construir una nau nova al costat de la Serradora Boix i adquirir la maquinària necessària per al nou projecte, que serà una realitat d’aquí a uns dos anys.

Joan Boix ha remarcat la importància de disposar de la nova planta de CLT al costat de la serradora, per tal que la petjada de carboni sigui «la mínima possible». Ha dit que de la nova planta en podran sortir construccions de fins a 16 metres de llargada per 3,5 d’amplada: «Seran taulons a punt per a la construcció de qualsevol edificació, que confio que cada cop anirà a més». Està convençut que la tendència a construir amb fusta «és imparable».