Enguany la festa de La Patum i els exàmens de la selectivitat coincideixen. És un fet que sol passar de tant en tant, i que en els propers dos anys no tornarà a coincidir. Segons el director de l’institut Guillem de Berguedà, Ferran Camprubí, sol passar que els dies d’examen de selectivitat només coincideixen amb dimecres i dijous de Patum, però aquest any, al començar els exàmens en dimecres, coincideixen amb tots els dies de la festa berguedana.

«Els nois ho van saber el gener i dintre del què cap s’ho van agafar bé. De festes de la Patum n’hi hauran moltes més al llarg de la seva vida, de selectivitat només una», comenta Camprubí. La directora de secundària i professora de matemàtiques de segon de batxillerat de l’escola Fedac Xarxa, Queralt Gonfaus, comenta que els professors van tenir una reunió a Barcelona el passat gener on se’ls va informar de les dates de selectivitat. «Ha estat una situació de fàcil gestió. Els estudiants estan mentalitzats i saben que aquest any només podran gaudir de la festa el cap de setmana», apunta la directora. Gonfaus també comenta que els nois han d’estar descansats els dies d’examen i que han de saber trobar l’equilibri entre l’estudi i el descans. «Si senten soroll i volen treure el cap a la plaça un moment a la tarda, tampoc els farà cap mal».

Martí Baltra n’és un exemple. Ha cursat el batxillerat científic a l’escola Fedac Xarxa i ja fa un mes que els matins va a classes de preparació pels exàmens de la selectiviat a l’institut. A les tardes estudia a l’habitació de casa i prepara dubtes sobre allò que no entén per demanar-ho a classe el dia següent. L’any que ve el jove vol fer un grau superior de robòtica industrial a Navàs.

«Volia estudiar el grau de ciències del mar, però vaig adonar-me que no era el que realment volia fer i vaig entrar en una crisi existencial. Finalment, vaig decantar-me per la tecnologia perquè sé que també té molt futur», apunta el jove. En el seu cas, només es prepara per examinar-se de les matèries comunes. «Quan acabi el grau superior, vull anar a la universitat i les matèries específiques de la selectivitat caduquen als dos anys. Per tant, ja no em servirien», assenyala el jove.

Baltra explica que tan ell com els seus companys són conscients que aquest any fins el divendres no podran canviar el xip d’estudi pel de la festa. «Tots estem igual, així que no ens fem enveja», somriu el berguedà. El més complicat, comenta el director de l’institut Guillem de Berguedà, serà quan a les set del matí agafin l’autobús per anar a fer els exàmens a Manresa i vegin que hi ha gent que torna cap a casa després d’una llarga nit de festa. «Del nostre institut es presenten uns setanta-cinc estudiants. Per això, hem organitzat un autobús que surti des d’aquí Berga», comenta el director.

Per la seva banda, la professora Gonfaus apunta que de la seva escola es presenten sis nois i cinc noies, un total d’onze estudiants.

«Els hem acompanyat durant tot el curs i des de fa gairebé un mes que practiquem exàmens de selectivitat i resolem dubtes», explica Gonfaus. Malgrat que coincideixi la festa amb els exàmens la directora està plenament segura que no afectarà en el rendiment dels estudiants. «Probablement el seu cor estarà a la plaça, però al cap centrat pel que s’hi juguen. Són nois i noies molt responsables». Gonfaus desitja que l’esforç dedicat durant tot el curs tingui els seus fruits i puguin aconseguir les notes de tall que volen i necessiten per entrar a la universitat. «Encara que hi hagi soroll i ambient festiu, no crec que sigui un problema per estudiar. Tot està molt concentrat a la plaça Sant Pere i al Vall», argumenta.

Aquest és el cas de Nizaan Serrare que també es presenta a la selectivitat i viu al centre de Berga. «Des de l’habitació no escolto gairebé res quan hi ha La Patum. Puc estudiar perfectament, a no ser que estigui amb la finestra oberta», diu el jove. Ha cursat el batxillerat tecnològic i l’any que ve preveu fer una enginyeria tecnològica a Manresa. Que la festa coincideixi amb els dies d’exàmens no li afecta, ja que només pensa amb les futures Patums que encara li queden per viure. «He estat anant cada dia a les classes de repàs a l’institut, les sis hores lectives, i a la tarda he repassat dues hores més a casa», comenta el jove satisfet, ja que la seva nota de tall és d’un 6,06 per entrar al grau.

«Això és fer-se gran, entendre que hi ha prioritats abans de la festa. Quan l’any que ve estiguin estudiant a la universitat, segurament tindran exàmens al juny i també es trobaran en època d’estudi quan se celebri la Patum», diu la directora de secundària de la Fedac Xarxa de Berga.