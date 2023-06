Els bars de Berga ja ho tenen tot a punt per a la Patum. Són dies forts per a un sector que ja fa setmanes que treballa perquè a les neveres dels seus establiments no els falti de res. Especialment aigua, cervesa, barreja i mau-mau. Tot i que la barreja és la beguda típica de la Patum, a la majoria dels responsables dels bars amb els que ha parlat Regió7 afirmen que ara el que més es consumeix és la cervesa. I també es venen moltes aigües.

El dilluns al matí molts bars fan festa a Berga. Aquest dilluns passat les portes estaven tancades, però tocava treballar a porta tancada per adaptar el local als dies de Patum. Martí Villegas, propietari del Cal Negre, ha explicat que «tot i que es podria pensar que la barreja és una una de les begudes més consumides, la cervesa ho és més». A Cal Negre fan més o menys cada any la mateixa previsió, ampliant una mica les comandes «pel què pugui passar». Aquest any, ha dit Villegas, «hem fet una comanda de 500 litres d’aigua, 1.800 litres de cervesa i 450 litres de barreja» (es fa amb moscatell i anís). Tot i que el bar té sis treballadors fixes, aquests dies de Patum tindran un cambrer més per poder servir tots els clients.

La propietària de Cal Blasi, Amor Pelleiro, ha comentat que al seu bar destaca la venda de mau-mau, que es prepara amb vermut negre i gasosa o sifó: «És una beguda que quan fa calor és molt refrescant i els joves la demanen molt». Tot i això, les «canyes i la barreja també tenen molta demanda». I a part de les begudes alcohòliques, l’aigua també té molta sortida. A Cal Blasi, Amor Pelleiro ha previst «un palet d’aigua, seixanta barrils de cervesa, 250 litres de barreja i 500 litres de mau-mau». En el seu cas, doblen el personal de l’establiment per poder servir la gran clientela que tenen per Patum: «Normalment som tres, però aquests dies hem de ser sis. Si no, no arribem a tot».

Sílvia Culell, propietària del bar La Barana de Berga, ha constatat que els dies de Patum són dies de feina intensa: «La festa aplega molta gent cada dia, tant berguedans com visitants, i es consumeix molt». La beguda que més venen a La Barana és la cervesa, sobretot si són dies de calor. D’aigua però, «també se’n ven moltíssima», ha dit Culell, tot i que n’ha baixat el consum des que l’Ajuntament de Berga promou la campanya Patumaigua, amb la distribució gratuïta de 20.000 ampolles per promoure el consum responsable d’alcohol.

Beure begudes alcohòliques té riscos i cal ser prudent. Els patumaires de fora de Berga han de ser especialment curosos perquè molt tornen a casa en cotxes particulars. Per garantir la seguretat a les carreteres, els Mossos faran nombrosos controls d’alcoholèmia a les sortides de Berga. Ferran Duocastella, un jove patumaire de Balsareny, ha reconegut que si no porta el cotxe pren alcohol les nits de Patum: «Bec cervesa i barreja, tot i que no l’he comprat mai en un bar». En el seu cas, i ha dit que no és l’únic i que ho fa molt jovent, se la porta de casa: «surt més econòmic portar la barreja feta de casa en una petaca».