La Fundació Horitzó "disposarà del finançament per oferir els serveis de club social i prelaboral amb qualitat", segons han explicat fonts de la mateixa entitat. La Fundació Horitzó treballa per l'atenció dels problemes relacionats amb la salut mental al Berguedà. El departament de Drets socials de la Generalitat ha inclòs en cartera aquests dos serveis.

Des de la Fundació ja s’acompanyava les persones amb trastorns mentals a través d’aquests serveis però amb finançament propi, lsense ajuts del govern, la qual cosa feia que s’haguessin d’invertir molts esforços personals i econòmics privats. El servei de club social és un programa de suport a la integració i inserció comunitària mitjançant el lleure adreçat a persones amb malaltia mental. Es basa en la creació i l’estímul de vincles relacionals per millorar el sentiment de pertinença a la col·lectivitat en la lluita contra l’estigmatització social.

Per altra banda, el servei prelaboral és un recurs que promou la integració laboral de les persones amb malaltia mental mitjançant l’aprenentatge de les habilitats socials i laborals bàsiques per a la reincorporació al món laboral

La fundació ha conegut la confirmació del finançament en una visita recent de la directora general de Serveis Socials, la manresana Mariona Homs. Homs va explicar que la decisió del departament respon a "una mirada a mitjà i llarg termini" que ha fet el departament per identificar aquells territoris on hi ha Fundacions que treballen des de fa anys oferint uns serveis de qualitat, com és el cas de la Fundació Horitzó i que ara passa a formar part de la cartera de Serveis Socials de la Generalitat.

Per altra banda, la directora General de Provisió de Serveis, Maria Rosa Pons, va destacar el canvi que suposo que el que abans eren subvencions ara sigui un servei de la cartera que té el departament. I ha destacat que la provisió no es fa a qui ofereix el millor preu, sinó a qui ofereix el servei de més qualitat, com és el cas de la Fundació Horitzó. La visita també va comptar amb la coordinadora dels serveis territorials a la Catalunya central, Mireia Vall, amb la representant dels Serveis territorials a Barcelona, Rosa Soler i amb el cap dels Serveis socials, Roger Cuscó.

El President de la Fundació Horitzó, Jordi Garcia Petit, va destacar el suport i coordinació amb ASFAM, Associació de familiars i amics de persones amb problemes de salut mental del Berguedà, ja que que aquests últims anys, tant la fundació com l’associació s’han hagut d’arremangar per oferir aquests serveis sense recursos.

Jordi Garcia Petit, ha manifestat que la notícia és per celebrar-la i pas ferm per l'atenció de la salut mental al Berguedà, ja que aquest finançament garanteix l’atenció a les persones amb problemes i a les seves famílies .