Els darrers dies de pluges generaven preocupació entre els patumaires per saber si algun ruixat faria la guitza a la festa més important de Berga, però el meteoròleg berguedà Aleix Serra, assegura a Regió7 que el temps respectarà la Patum i que els actes més importants de la festa es podran fer sense problemes i, fins i tot, amb una temperatura agradable.

Pel que fa a la temperatura, Serra apunta que enguany serà més agradable que l'any passat, quan es van arribar a registrar 37 graus durant la Patum. "L'any passat en alguns moments hi havia menys gent del normal perquè és que realment era un temps hostil per la calor que feia. En canvi, aquest any dijous una temperatura molt moderada i diumenge potser farà més calor, però tampoc res de l'altre món", assegura el meteoròleg.

De cara a aquest dimecres, el pronòstic és que a la tarda pugui tornar a aparèixer algun ruixat, però "breu i de poca quantitat". En aquest sentit, no es pateix per la celebració de la passada del migdia ni de la nit. La primera patum de lluïment es celebrarà dijous al matí. Serra descarta que pugui haver-hi pluja durant l'acte i, de fet, apunta a que és possible que faci sol. De cara a la Patum completa de la nit de dijous, el meteoròleg apunta que tampoc hi haurà pluja i que es podrà desenvolupar sense problemes.

Quan pot ploure més?

Els actes amb més perill de pluja són els de la Patum infantil, durant la tarda de divendres, tot i que Serra creu que no es tractaria de pluja persistent. Pel que fa al cap de setmana, els pronòstics poden ser menys fiables ja que ens trobem a cinc dies vista, però Serra assegura que la temperatura pujaria una mica i podria haver-hi algun ruixat a la tarda però no afectaria als actes més importants de la festa com les passades de dissabte o les patums de diumenge. En tot cas, sobre el cap de setmana el meteoròleg adverteix que "tenim una situació que no és d'estabilitat i que la predicció no és tan fiable com altres vegades".