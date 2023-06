Totes les comparses de la Patum infantil (a excepció dels plens) seran divendres 9 de juny al matí a l'Hospital de Berga per fer un salt complet a l'exterior del centre. Aquesta iniciativa, que l'any passat va tenir lloc per primera vegada, va tenir una gran acollida per part de personal de l'Hospital, de les persones usuàries i les famílies i fins i tot de veïns i veïnes de Berga i altres municipis que es van desplaçar a l'Hospital per viure el salt.

El salt començarà aproximadament cap a 2/4 de 10 del matí i s'hi afegiran també els Administradors de la Patum que oferiran un esmorzar als assistents. La Patum infantil és una associació que es dedica a transmetre els valors culturals i tradicionals de la festa de la Patum als nens i les nenes, i que ha esdevingut una escola de patumaires, ja que els infants aprenen tot el que està relacionat en la festa, com ara els passos a seguir, els balls o que significa estar en una comparsa. D'altra banda, dissabte al vespre, com ja és tradició, se celebrarà el passacarrers que surt de la plaça de Sant Pere també arribarà fins a l'Hospital de Berga.