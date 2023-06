L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, també geganter de la Patum, presideix avui el balcó de l'Ajuntament en la Patum de Lluïment amb crosses. Al passacarrers d’ahir a la nit fent ballar el gegant vell al carrer Buxadé de Berga es va torçar el turmell i té un esquinç que li impedirà, com a mínim avui dijous, fer ballar el gegant.

Ha explicat que li va fallar el peu però va seguir amb el salt: “Em vaig torçar el peu, vaig caure, em vaig tornar a aixecar i vaig acabar el ball”. I no només el ball sinó que va acabar tot el passacarrers. A les 5 de la matinada va petar l’últim fuet a la plaça de Sant Pere, després de 9 hores de recorregut.

Les autoritats han sortit de missa per dirigir-se al balcó de l'Ajuntament i com que l'alcalde no podia portar la vara, la duia el regidor Eloi Escútia.