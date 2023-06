Els dies de Patum, i per segon any consecutiu, hi ha un espai gastronòmic amb cinc food trucks que ofereixen productes del Berguedà i de proximitat, al costat de les fonts del passeig de la Indústria. Aquest espai, batejat com a Menja't el Berguedà, pretén posar en valor els productes del territori i obrir un espai conjunt on poder-los degustar.

S'hi poden trobar hamburgueses de vedella ecològiques del Salt del Colom de l'Espunyola a la foodtruck “Filateando, i hamburgueses de vedella i pollastre de Ramaders de Muntanya del Berguedà a l’espai del “Sal i Pebre”. També s'hi podrà trobar pizzes artesanes de la “pizzeria da Bianco” de Bagà amb sobrassada de Cal Rovira de Sagas i mel de l’avi Joan d’Olvan. La carn de “Casa Enfuns” de Casserres la trobareu a la seva propia foodtruck i els Embotits Caus de Puig-reig els podeu degustar a la foodtruck del Roger Coll. Per complementar la promoció dels productes del Berguedà, en aquest espai també es donene a conèixer de manera conjunta productes a través del projecte El Formiguer i la seva botiga virtual.. La iniciativa de l’espai Menja't el Berguedà sorgeix a partir de les reunions entre una Comissió d'actes complementaris a la Patum, a instàncies de l'Ajuntament de Berga. La posada en escena i organització ha anat a càrrec de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i l'Ajuntament de Berga.