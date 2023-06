Els salts de plens de la Patum Completa són és el moment àlgid de la festa. Salten 100 plens a cada salt i peten 900 fuets pràcticament alhora omplint la plaça de Sant Pere de foc i de fum.

Els plens són diables de foc que es protegeixen amb una roba gruixuda que no crema, amb herbes que tenen propietats ignífugues -la vidalba- i una màscara. Cada ple porta 3 fuets a la cua i 6 al cap (tres fuets a cada banya) i van acompanyats d'una persona que els guia enmig de la multitud a la plaça.

Joan Sala és vestidor experimentat que fa deu anys que ajuda els plens a protegir-se del foc. Segons ha explicat, el més important és que la cua i la carota estiguin ben posades. Precisament, "la cua on porten els fuets és allò que li dona l'espai a l'hora de ballar", ha explicat Sala. "Per això és molt important que quedi ben posada i lligar-la d'una manera determinada perquè s'aguanti, no caigui i sigui consistent", ha dit.