La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, va ser ahir a Berga per presencir la Patum Completa des del balcó de l'Ajuntament de Berga. Garriga va mostrar el seu compromís per mantenir l'aportació econòmica que anualment la Generalitat fa a la Patum i que aquest any ha passat dels 100.000 als 125.000 euros.

Una altra de les demandes del govern Berga és la creació de la Casa de la Patum, per a la qual es demana finançament. Garriga ha explicat que per aquest any no està previst al pressupost, però estan treballant per treure una línia de subvencions per tirar endavant equipaments culturals arreu del país i on la Casa de la Patum hi tindria cabuda.