Nervis, emoció i il·lusió entre els 170 nens i nenes que salten la Patum infantil

La Patum té un bon planter. Uns 170 nens i nenes, de 6 a 14 anys, participen als actes de la Patum Infantil d'aquest divendres. A les 12 del migdia ha arrencat la Patum de Lluïment amb la mirada posada al cel després del plugim de primera hora del matí a Berga.

Per als infants, el divendres de Corpus és el dia més esperat, tant per als que participen a les comparses com per els que salten al seu voltant. Molts berguedans viuen la Patum des que tenen mesos de vida, ho porten dins i ho transmeten amb les mirades. Les cares embadalides dels petits patumaires i els ulls d'emoció evidencien la il·lusió amb què viuen la festa. Aquest migdia han lluït fent ballar les comparses, les mateixes que la Patum dels grans, però a la seva mida.

Sergi Montaner, president de l'Associació per a la Patum Infantil, ha remarcat que "no hi ha millor posada en escena que el dia de Patum, tots en tenen moltes ganes", una festa que té el futur garantit: "Hi ha molta demanda de nens que volen ballar les comparses. Hi accedeixen a través de sorteig i es va donant la oportunitat a tots. La Patum infantil té molt bona salut, tant des del punt de vista dels infants que hi participen com de cuidadors, que fan una tasca molt important i pedagògica com a figura que ajuden en els assajos i ajuden a què tot surti bé".

Abans de la Patum de Lluïment infantil a la plaça de Sant Pere, amb una nombrosa participació i entrega, els nens i nenes han fet un salt a l'hospital de Berga. És el segon any i la intenció és consolidar la iniciativa: "La Patum infantil també és un vehicle de cohesió, una eina de vincle, per això ja fa anys que fem l'assaig general a la residència de gent gran, i ara també un salt a l'hospital", ha destacat Sergi Montaner.