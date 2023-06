La primera samarreta oficial de la Patum ja es deixa veure als carrers i a la plaça Sant Pere aquests dies de Corpus. Els responsables de les botigues que en tenen deien ahir que n’havien venut unes 600 cadascun, unes 1.800 en total. I esperaven que aquest dissabte i diumenge se’n venguin més. Ja es van veure berguedans lluint la samarreta a la Patum de La Llar dimarts. I al passacarrers de dimecres i a la Patum de Lluïment de d’ahir, també.

Patum Fígols, de la plaça Viladomat, La Patumaire, del passeig de la Pau, i La Botiga de la Manela, ubicada a la plaça Sant Pere, són els tres punts de venda de les samarretes oficials. Dolors Fígols, de Patum Fígols, explicava ahir que les samarretes han tingut una bona rebuda entre els berguedans, que «s’han abocat» a comprar aquesta peça de roba.

Patum Fígols havia venut fins ahir unes 600 samarretes i esperaven «una Patum bona amb molta gent» per poder augmentar el nombre de vendes de la peça oficial de la festa berguedana.

Entre les fires i la botiga, la Maie Rego, de La Botiga de la Manela, havia venut fins ahir unes 700 samarretes. D’aquestes, les primeres a marxar assegura que han estat les de tires de dona, tot i que aquestes no són les oficials. De les de màniga curta, les que més sortida tenen són les M i les L, a més de les infantils, que, segons Rego, «en algunes talles no hem ni arribat a Patum».

Per la seva banda, a La Patumaire ja n’havien venut unes 500 i, segons Gemma Sobrevies, «hem hagut d’omplir el magatzem diverses vegades», ja que no esperaven que les samarretes tinguessin tanta sortida. Ahir, ja amb els prestatges mig buits i amb algunes talles exhaurides, comptaven acabar de vendre les que els quedaven de cara al cap de setmana a la gent que vindrà de fora de la ciutat.

I de fet, l’èxit de les samarretes i que se n’haguessin venut més de 1.800 fins ahir, comptant que encara hi tot el cap de setmana per endavant, es pot atribuir al fet que és el primer any que es fa una peça conjunta de totes les comparses, ja que fins ara cadascuna feia el seu propi disseny. Aquest any només hi ha un disseny oficial de samarreta per a tothom, com diu el lema que mostra a la part del davant, «La Patum de tothom».

Tot i que les vendes de la samarreta encara no s’han tancat, els botiguers ja en van fer ahir un balanç positiu, i encara queda tot el cap de setmana de festa. La previsió és que es puguin superar les 2.000 vendes i que tothom que visiti Berga se n’emporti una de regal de la Patum.